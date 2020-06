Corées : Pyongyang annonce la suppression des lignes directes avec Séoul

La Corée du Nord a déclaré hier qu'elle mettra fin aux lignes directes avec la Corée du Sud, première étape vers la fermeture de tous les moyens de contact avec Séoul, a rapporté l'agence de presse d'État KCNA. Depuis plusieurs jours, la Corée du Nord menace de fermer un bureau de liaison intercoréen et d'autres projets si le Sud n'empêche pas les transfuges d'envoyer des tracts et d'autres documents dans le Nord. De hauts responsables du gouvernement en Corée du Nord, y compris la sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, et Kim Yong Chol, vice-président du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée, ont déterminé «que le travail vers le Sud devrait tourner à fond dans celui contre un ennemi », a déclaré KCNA. Dans un premier temps, la Corée du Nord mettra fin aux lignes de communication dans un bureau de liaison intercoréen et aux lignes directes entre les deux armées et les bureaux présidentiels, entre autres, selon le rapport. Les déclarations officielles semblaient constituer un revers pour un dégel des tensions au cours des deux dernières années. Les deux Corées restent techniquement en guerre, car la guerre de Corée de 1950-1953 s'est terminée par un armistice plutôt qu'un traité de paix. Le peuple de Corée du Nord a «été irrité par le comportement perfide et rusé des autorités sud-coréennes avec lesquelles nous avons encore beaucoup de comptes à régler», a déclaré KCNA. Le rapport accusait les autorités sud-coréennes de permettre de manière irresponsable aux transfuges de porter atteinte à la dignité de la direction suprême de la Corée du Nord. «C'était un signe d'hostilité envers tout notre peuple», a déclaré KCNA. «Nous sommes parvenus à la conclusion qu'il n'est pas nécessaire de s'asseoir face à face avec les autorités sud-coréennes et qu'il n'y a pas de problème à discuter avec elles, car elles n'ont fait que susciter notre consternation.»