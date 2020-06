Conflit en Syrie : Retour d’El-Qaïda ?

Une faction terroriste liée à El-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie a lancé lundi une offensive contre des positions de l’armée syrienne tuant 19 membres des forces gouvernementales, selon l’organisation OSDH, malgré une trêve précaire observée dans la province d'Idleb et ses environs. Ces dernières semaines, des combats sporadiques et des tirs d'artillerie ont eu lieu à Idleb et les territoires adjacents, émaillant un cessez-le-feu adopté début mars pour cette région qui constitue l'ultime grand bastion terroriste et rebelle en Syrie. Des factions terroristes emmenées par Houras al-Din, groupuscule lié à Al-Qaïda, ont lancé lundi une offensive contre deux villages contrôlés par les forces régulières dans la zone de Sahl al-Ghab, située dans le nord-ouest de la province de Hama qui jouxte Idleb. Les affrontements ont fait également six morts parmi les terroristes, selon cette ONG. Fort de 1.800 hommes, le groupuscule Houras al-Din rassemble également des étrangers et combat parfois aux côtés de Hayat Tahrir al-Cham, ex-branche syrienne d'El-Qaïda qui domine Idleb. Par ailleurs, et selon le ministère russe de la Défense, des terroristes du Front al-Nosra ont tenté lundi de s’emparer de la localité de Tanjara dans le sud de la zone de désescalade d’Idlib. Après une percée réussie, ils ont été finalement repoussé par l’armée syrienne qui a tué plus de 30 terroristes.