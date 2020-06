Réduction des troupes américaines en Allemagne : «Une menace sur la sécurité de l’OTAN»

Le ministre allemand de la Défense a laissé entendre, lundi, que le projet du Président américain Donald Trump de retirer plus d'un quart des troupes américaines hors d'Allemagne pourrait affaiblir, non seulement l'alliance de l'OTAN, mais les États-Unis eux-mêmes. Trump aurait approuvé un plan visant à réduire le nombre total de soldats stationnés en Allemagne de 34.500 à 25.000 au maximum, selon les rapports du Washington Post et du Wall Street Journal, mais la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré aux journalistes que Berlin n'a pas encore été informé d'une telle décision. La décision fait partie des efforts du Président et du ministère de la Défense pour revoir les commandements des combattants dans le monde, a déclaré responsable un responsable américain. Si les États-Unis exécutent ce programme, alors cela nuira plus à l'OTAN dans son ensemble qu'à la propre défense de l'Allemagne, a précisé la ministre allemande. «Le fait est que la présence de soldats américains en Allemagne sert la sécurité de toute l'alliance de l'OTAN, y compris la sécurité de l'Amérique», a-t-elle déclaré. «C'est sur cette base que nous travaillons ensemble.» À Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a contourné une question sur la décision, affirmant qu'en général, «au cours des dernières années, nous avons effectivement observé une augmentation de la présence américaine» en Europe. «Ce que je peux dire, c'est que nous consultons constamment les États-Unis et d'autres alliés de l'OTAN sur la position et la présence militaires en Europe», a-t-il déclaré. L'administration Trump a exhorté l'Allemagne à dépenser davantage pour sa défense afin d'atteindre l'objectif de l'OTAN de consacrer 2% du produit intérieur brut à la défense, et les responsables américains avaient dans le passé évoqué la possibilité de déplacer des troupes comme une menace voilée.