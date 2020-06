Commentaire : Le temps de la paix

Le moment est venu pour faire taire les armes et donner une chance à la paix en Libye qui sait ce que l’ingérence étrangère et l’enchevêtrement des intérêts coûtent en termes de destruction et de drames humains. La polarisation de la crise, suscitée et encouragée par les agendas des puissances régionales rivales, intéressées par l’accaparement des richesses libyennes et mues par des considérations géostratégiques, a provoqué le même cataclysme que l’intervention illégale de l’Otan. Sur fond de guerre de leadership par procuration, menée sous le diktat des puissances tutélaires, la situation chaotique a vidé de toute substance le choix souverain de son avenir par le peuple libyen, transgressé par les apôtres de la démocratie, et porté atteinte à l’unité et l’intégrité territoriale. Entre le gouvernement d’union nationale (GNA) installé à Tripoli, internationalement reconnu, et le gouvernement de Tobrouk soutenu par la Chambre des représentants, l’impasse totale traduit clairement l’inanité de la solution militaire privilégiée un moment par l’armée de Haftar, sourd aux nombreuses offres de dialogue, et contraint aujourd’hui à une retraite désordonnée dans son antre de prédilection. Au côté du peuple libyen, et à équidistance de tous les protagonistes, l’Algérie qui n’a pour seule ambition que la paix, la réconciliation et la stabilité d’un pays frère est ainsi confortée dans sa vision exprimée-dès le déclenchement de la crise en faveur de la solution politique, du dialogue inclusif et du respect de la volonté populaire, loin de toute ingérence «quelles qu’en soient la forme et l’origine». A cet égard, le ministère des Affaires étrangères a appelé tous les protagonistes à faire preuve de sagesse pour se prémunir des effets néfastes de l’escalade et des aventures guerrières sans lendemains ; tous les efforts régionaux et internationaux doivent impérativement converger pour favoriser le retour à la table des négociations. Dans cette perspective, tout en affirmant son attachement au «rôle axial» des pays voisins liés par un destin commun, l’Algérie a pris acte de la dernière initiative politique en vue de l’instauration d’un cessez-le-feu. Il n’est jamais trop tard pour bien faire lorsqu’il s’agit notamment d’un avenir de paix et de stabilité pour un peuple qui a longtemps souffert des affres des divisions marginales et des séquelles de l’intervention étrangère destructrice.

Larbi C.