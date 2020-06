Dans la lucarne : Les zélés à la pelle

L’esprit du monde entier, une fois n'est pas coutume, est absorbé par ce virus (Covid-19) qu'aucune frontière ne pouvait arrêter ou freiner. Après un répit de plus de 2 mois, le football et bien d’autres disciplines sont toujours à l'arrêt .Chez nous, curieusement aux attentes des uns et des autres, c'est l'affaire de la vidéo-sonore qui continue de faire le «buzz», toutes les chaînes ne parlent et ne discutent pas l'expectative d'une reprise, d'une amorce au moins des entraînements juste après le déconfinement qui sera, comme annoncé, progressif au cas par cas. Cette affaire dont le président de l'ESS était l'auteur, avait fait couler beaucoup d'encre et surtout de salive... Les experts de tout bord se sont transformés en justicier, pourtant ils diront qu'il ne faut pas en discuter du moment qu'elle est entre les mains de la justice depuis le dépôt d'une plainte contre «X» par le MJS. Ils vous diront que l'ESS ne risque rien avec le sportif du fait que Halfaya, selon eux, est un «administratif». Seulement, il est chargé de l'équipe depuis 2 saisons. Personne ne veut que l'ESS rétrograde ou perd des points. On veut seulement que la justice donne son verdict sans aucune pression venant de quiconque.

Hamid Gharbi