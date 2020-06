COA : Réunion du Comité exécutif jeudi à Alger

Les membres du bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA) tiendront une réunion ordinaire jeudi au siège du COA à Alger, a-t-on appris mardi de l’instance olympique.

Plusieurs points sont à l’ordre du jour de cette réunion qui intervient après la levée du confinement progressif décidée en deux temps par les autorités du pays.

Seront notamment discutés le projet «Olympafrica» Tazrout à Tamanrasset, la Solidarité olympique, le programme «Judo à l’école», ainsi que la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19) qui est derrière l’arrêt de toutes les activités sportives depuis mars dernier, sur instruction du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Il est à rappeler qu'après la démission notifiée du désormais ex-président Mustapha Berraf, la présidence par intérim du COA a été confiée, en application des statuts de l’instance, à Mohamed Meridja qui se chargera de la gestion des affaires courantes du Comité et de préparer les prochaines assemblées générales ordinaire et extraordinaire élective.