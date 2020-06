MJS : Interdit aux fédérations tout changement interne avant les AGE

Le mandat olympique 2017/2020 étant arrivé à terme pour l'ensemble des fédérations sportives algériennes, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a saisi ces instances dans la soirée de lundi pour le leur rappeler, en annonçant au passage qu'il est «formellement interdit de procéder à la moindre modification dans leurs règlements intérieurs à l'approche des assemblées générales électives».

2020 est en effet une année olympique et les bureaux fédéraux constitués en 2017 devront recourir une nouvelle fois aux urnes, soit pour être reconduits, ou alors pour céder la place à de nouveaux élus, qui bénéficieront de la confiance et du soutien des membres de l'assemblée. Outre les règlements intérieurs, le MJS a formellement interdit aux fédérations de «modifier leurs systèmes de compétition, leurs règlements disciplinaires», ou même de «changer de poste aux cadres techniques» activant en leur sein.

«Il n'est pas permis également de créer de nouvelles structures internes ou de relancer des activités à l'arrêt» a encore indiqué le MJS dans son communiqué, en annonçant aux fédérations que des détails supplémentaires leurs seront transmis en temps opportun.

Le ministère a expliqué sa démarche en respect de la loi 13-05, relative à l'organisation des activités physiques et sportives, et en application du décret exécutif 14-330, qui définit la manière de fonctionner des différentes fédérations sportives.