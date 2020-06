MOB : Club cherche DG désespérément

Plus d’une semaine après l’annonce de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire qui élira un nouveau président de la SSPA/MOB, aucun candidat ne s’est manifesté. Face à cette situation et sous la pression de la DJS, l’on se dirige, comme par le passé, à la composition d’un directoire horizontal. Une idée qui est loin de faire l’unanimité au sein de la famille mobiste.

La SSPA/MOB doit élire un président dans les meilleurs délais. Alors que la procuration signée par la DJS expire le 16 du mois en cours, les candidats au poste de DG ne se bouscule pas au portillon. Loin s’en faut. Plus d’une semaine après l’annonce de la tenue, prochainement, une assemblée générale extraordinaire, aucun candidat ne s’est manifesté de manière officielle pour le poste. La liste des candidatures demeure donc vierge à ce jour. Officieusement, Attia a manifesté une envie de se porter candidat, mais il n’a pas encore fait le pas, bien qu’il ait déjà occupé le poste par le passé. Face à cette situation, le conseil d’administration réfléchit encore une fois à la composition d’un directoire qui fonctionnera de manière horizontale. Une idée qui n’enchante pas franchement les amoureux du MOB qui voient dans cette solution une façon manifeste d’entretenir le statuquo au sein d’un club plombé par la crise et qui a besoin dans l’urgence d’une équipe neuve et d’une politique ambitieuse a même de le relancer. Les actionnaires ont encore une semaine pour trouver un candidat crédible capable d’insuffler une nouvelle dynamique à un club qui en a grandement besoin.

Amar B.