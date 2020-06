Crise libyenne : Boukadoum s’entretient par téléphone avec ses homologues libyen, tunisien, égyptien et saoudien

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu par téléphone, avec ses homologues de la Libye, de la République tunisienne, de la République arabe d’Égypte et du Royaume d’Arabie saoudite, a indiqué, hier, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

«Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales avec ces pays frères, ainsi que les développements de la situation au niveau régional, notamment les derniers développements en Libye», précise le communiqué. M. Boukadoum a réaffirmé «la position inaliénable de l’Algérie en faveur d’un règlement politique par le dialogue entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une solution politique inclusive qui garantit l’unité, la stabilité, la souveraineté et l’intégrité territoriales de la Libye, conformément à la légitimité internationale et dans le cadre du respect de la volonté du peuple libyen frère loin de toute ingérence étrangère», ajoute la même source.