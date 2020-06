Entreprise minière Chloral de Biskra : Exportation prévue de 1,5 million de tonnes de sel

Le groupe minier Chloral envisage d’exporter 1,5 million de tonnes de sel de déneigement à destination de pays d’Europe — la Suède et la France — des États-Unis et du Canada, dès le 15 juillet prochain, a indiqué à El Moudjahid, Djamel Graïne, associé de l’entreprise située à Biskra.

Les contrats signés en janvier sont d’une valeur de 89 millions de dollars pour cette première opération d’exportation qui aura lieu à partir du port de Djendjen, dans la wilaya de Jijel.

L’entreprise exploite le site de Djebel El-Maleh qui contient d’énormes potentialités ouvrant la voie à des opération du même genre en répondant à des appels d’offres internationaux tant la demande en ce produit est forte.

L’exportation du sel de traitement d’eau (adoucisseur), ainsi que du sel alimentaire est aussi au programme, permettant de mettre à profit les avantages compétitifs en matière de coûts de production. À cela s’ajoute une chaîne logistique intégrée avec un quai spécialisé sur le terminal de Djendjen et des rotations de transport entre Biskra et Jijel. L’entreprise compte porter ses effectifs de 280 à 450, pour répondre aux exigences induites par cette perspective à l’international, sans omettre les emplois indirects. Sur son site, l’entreprise indique que Chloral est le premier groupe minier privé d’Algérie et le site de Biskra représente l’un des plus vastes gisements de sel à ciel ouvert du continent africain.

A. M.