Affaire du véhicule Porsche Marcan : Le procès de Lotfi Nezzar reporté au 22 Juin

Le procès de Lotfi Nezzar a été renvoyé hier à l’audience du 22 juin, par la chambre correctionnelle près le tribunal de Sidi M’Hamed.

Lotfi, fils du général en retraite Khaled Nezzar, en fuite et condamné par le tribunal militaire de Blida, est poursuivi pour blanchiment d’argent, faux et usage de faux, abus de fonction avec quatre autres personnes, à savoir son épouse Chaninez M. Z., Djamel Ch, Hakim Z. (policier), Zohir B. et Omar G. (agent administratif). Ces derniers ont bénéficié de non-lieu dans cette affaire.

Les faits remontent au 19 septembre dernier quand l’accusé Djamel Ch., directeur des moyens généraux de la société SLC, dont le propriétaire est Lotfi Nezzar, a été interpellé à bord d’un véhicule de marque Porsche Marcan sur le navire Tariq Ibn Ziad au port d’Alger à destination de Marseille. Soupçonné de tentative de transfert illégal de devises à l’étranger, il a été interpellé par les services de police. Lors de son audition, il a déclaré avoir été contacté par Lotfi Nezzar (en fuite) via WhatsApp pour récupérer le véhicule au nom de l’épouse de Lotfi, mais qui a été vendu sur papier à Djamel Ch., suite à la falsification de l’acte de vente par Omar G. Ce dernier a été mis en cause, suite à l’expertise AFIS menée par la police qui a permis l’identification de son empreinte sur le document.

L’enquête judiciaire a fait ressortir que le véhicule en question appartient à la société SPA SMART LINK COM SLC, qui fait l’objet d’une enquête liée au blanchiment d’argent. Le général Khaled Nezzar et son fils Lotfi sont, en effet, poursuivis pour complot et atteinte à l’ordre public punis par les articles 77 et 78 du Code pénal et 284 du Code de la justice militaire. Ils font objet d’un mandat d’arrêt international.

Neïla Benrahal