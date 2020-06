Journée nationale de l’artiste : Les vœux du Premier ministre

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses vœux aux artistes algériens à l'occasion de la célébration de leur journée nationale qui coïncide avec le 8 juin de chaque année. " (...) Je me joins à vous pour célébrer votre Journée nationale, qui est aussi la journée de tout homme épris de liberté et imprégné des valeurs humaines", a tweeté M. Djerad sur le compte du Premier ministère. Plusieurs activités et manifestations culturelles et artistiques virtuelles ont été programmées par le ministère à travers les directions et maisons de la Culture au niveau national.