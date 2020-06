Réussite du processus de déconfinement : Le port du masque, un impératif

La loi de finances complémentaire 2020, adoptée récemment par le Parlement, prévoit des abattements fiscaux au profit de l’économie productive et une simplification des procédures fiscales. Cette LFC vient au bon moment pour relancer la machine économique, à travers notamment un fort engagement de l’Etat et du secteur privé. Il s’agit aussi d’encourager ceux qui opèrent dans l’informel à migrer vers le secteur formel. Concrètement, l’Etat a déjà affiché sa volonté de favoriser l’essor de l’investissement privé par une batterie de mesures, dont la levée des contraintes bureaucratiques, les facilités accordées sur différents plans, un code des marchés publics favorable et une meilleure sécurisation de l’environnement des affaires. Il faut noter, que parmi les principaux chantiers à mettre en œuvre figurent le développement des secteurs moteurs de l’économie. De l’industrie à l’agriculture, en passant par les services, les start-up, les travaux publics, les infrastructures hydrauliques, le tourisme et les transports... tout cela adossé sur un programme de numérisation soutenu. Certes, la période de déconfinement entamée samedi dernier, s’est faite à un rythme lent. Le gouvernement Djerad reconnaît la complexité des problèmes et compte agir de façon déterminée pour mettre en œuvre le programme des réformes, selon les orientations données par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette feuille de route se présente, d’ores et déjà, comme l’amorce d’un plus grand dynamisme et d’une ouverture franche. Pour le moment, les citoyens sont dans l’expectative. Ils attendent, même si beaucoup ne savent pas tout à fait quoi. Il est vrai que les contours de la politique du gouvernement ont été critiqués, raison pour laquelle d’ailleurs les perspectives auxquelles cette politique pourrait ouvrir la voie suscitent autant d’espoirs que de craintes. La crainte que ce plan de relance ait un effet limité sur l’activité, en raison des difficultés financières et de l’impact de la crise sanitaire ainsi que du marché pétrolier. Aux yeux de spécialistes, la diversification ne sera pas sans écueils. Pour eux, les difficultés structurelles existent toujours, dans un contexte de morosité et de stagnation économique mondiale. Ce pourquoi, estiment-ils, il est nécessaire d’initier de profondes réformes pour stimuler l’activité économique. La question n’est plus de savoir si l’Etat va mener un engagement si nécessaire pour soutenir la reprise économique. C’est sous quelle forme et par quels moyens. Redémarrer la machine économique nécessite d’importantes décisions, notamment dans une gestion rationnelle des ressources humaines et naturels et du potentiel national. Ce qui fonde l’espoir de jours meilleurs, ce sont surtout les nouvelles mesures de soutien à l’économie, en particulier, le développement du secteur privé créateur de richesses afin de tirer vers le haut sa croissance. Le pays doit diversifier son économie, en se libérant définitivement de sa dépendance presque totale aux hydrocarbures. La tâche de l’Etat paraît à priori compliquée, dans un contexte de double choc pétrolier et sanitaire. Aussi, l’urgence est de donner de sérieuses garanties aux investisseurs, freinés par une conjoncture économique nationale et internationale pas du tout favorable. Sur ce plan, tout le monde attend beaucoup de l’Etat. Certains analystes avertis considèrent même que l’intervention de l’Etat, en cette conjoncture particulière est plus qu’indispensable, que ce soit sur le plan économique ou social.

A ce titre, le Président Tebboune a, maintes fois, réaffirmé sa volonté de réduire les disparités sociales et d’éradiquer la pauvreté. S’il faut l’admettre que le défi est d’envergure, la volonté affichée par tous les acteurs de «mettre la main à la pâte» pour mener les réformes à bon port, est un motif d’espoir.

Farid Bouyahia