Recherche et développement technologique : Quand la Covid-19 booste l’innovation

La directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (ANVREDET) assure que la crise sanitaire a engendré un boom impressionnant dans les domaines de la recherche et de l’innovation, qui ont gagné leurs lettres de noblesse.

«Le Covid-19 a, dans une certaine mesure, fait prendre conscience de la pluridisciplinarité de ce secteur qui concerne tout le monde et à tous les niveaux. Les citoyens peuvent s’engager et apporter leur pierre à l’édifice de la recherche et du développement», explique le docteur Demmouche Mounsi Nedjoua qui révèle que cette période a été aussi marquée par la création du Conseil national de la recherche et du développement sous la supervision du Premier ministère. «C’est une instance qui va apporter beaucoup pour l’évaluation de la recherche et sa valorisation», s’est-elle félicitée.

Les chercheurs ont su mettre en valeur leur travail, notamment avec la création d’applications ou en organisant des essais cliniques. «Le mois dernier, 53 projets ont été récoltés via la plate-forme Zoom», a-t-elle confié, affirmant que les projets innovants affluent quotidiennement sur les bureaux de l’agence. «Lundi, un jeune m’a contactée pour présenter un projet abouti de masques intelligents filtrant les virus et les bactéries. Nous sommes en train de travailler ensemble sur les voies et les moyens d’homologuer l’innovation», a assuré la DG de l’ANVREDET. Les missions de l’Agence portent, entre autres, sur la valorisation des résultats issus de la recherche provenant tant des centres spécialisés que des citoyens. «Par valorisation, nous entendons la mise en relation de ce qui résulte de ces travaux avec le monde socio-économique sous la forme de transfert technologique. Ce processus conduira soit à la création d’une start-up, d’une cession et/ou d’une concession de brevet», a-t-elle précisé.

Il est question aussi de proposer, par le biais du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique, des conventions avec certaines banques, des financements au profit des projets jugés viables et pertinents. Le Dr Demmouche ajoute que l’ANVREDET a procédé récemment au lancement d’un appel à compétence nationale qui a débouché sur la création, par sept jeunes de l’Ecole nationale d’informatique et des experts de l’agence, d’une plate-forme web nommée «Covid Action».



Création d’une plate-forme web «Covid Action»



«Cette plate-forme a pour mission de collecter des informations sur le virus, de sensibiliser sur les mesures à adopter pour stopper sa progression et de proposer des formations pour s’occuper pendant les tranches horaires de couvre-feu», précise notre interlocutrice. Elle a, à cette occasion, rendu un vibrant hommage à l’ensemble des centres de recherche du pays pour le rôle qu’ils ont joué dans cet essor de l’économie de la connaissance et qualifié les Centres de développement des technologies avancées (CDTA) et de la recherche en Biotechnologie de Constantine de leaders en la matière.

«Un de ces deux centres est à l’origine, par exemple, de la plate-forme informatique que le ministère de la Santé utilise pour informer des dernières statistiques de la propagation du virus en Algérie», s’est-elle félicitée. Commentant le déconfinement en cours, elle affirme que le monde de la recherche travaille d’arrache-pied pour accompagner ce processus flexible et sensible en tentant de mettre au point pas moins d’une vingtaine de projets de solutions innovantes et lance un appel à l’adresse des porteurs de projets pour qu’ils prennent contact avec l’organisme.

«Nous proposons de financer et de valoriser leurs projets à condition que ces derniers aient un impact socio-économique. Aussi, nous appelons les entreprises algériennes publiques et privées à nous faire part de leurs contraintes afin de lancer des projets innovants pour combler tout besoin», a-t-elle conclu.

Sami Kaïdi