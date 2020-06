Centre universitaire de Relizane : Concours pour contribuer à juguler les conséquences de la pandémie

Le Centre universitaire «Ahmed Zabana» de Relizane vient de lancer le concours (LESPA-19) de participation à la recherche scientifique de solutions et mécanismes pour mettre fin aux effets de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Le directeur du laboratoire, des études sociales, psychologiques et anthropologiques, Dr Abdelkader Baghdad a indiqué, à l’APS, que ce concours ouvert aux étudiants, enseignants et chercheurs dans plusieurs domaines, et à différentes universités du pays, s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à donner une impulsion aux activités de la recherche scientifique et trouver des solutions qui contribuent à juguler les impacts générés par la pandémie du coronavirus dans tous les domaines universitaires et sociétales.

Il est attendu de cette initiative, d’attirer des travaux scientifiques ayant un lien avec les conseils de prévention, de sécurité et la vulgarisation pour faire face au danger du Covid-19, de même que les projets de création et d’innovation dans tous les domaines, une occasion pour voire l’émergence de talents universitaires, a indiqué, à l’APS, le président du comité d’organisation de ce concours, Dr Yesri Saichi. Il a souligné que la date a été fixée au 2 juillet prochain, comme dernier délai de réception des travaux. Ce concours comprend plusieurs axes abordant, entre autres, l’engagement des citoyens à respecter les règles sanitaires et les mesures de prévention, l’impact du confinement sanitaire, les rumeurs et fake news et les formes de prise en charge durant la crise du Coronavirus. Le concours «LESP-19» comprend plusieurs prix, à l’instar de ceux de la meilleure affiche publicitaire, du meilleur site électronique, de la meilleure plateforme publicitaire (audio et vidéo), du meilleur vidéo et cours métrage et du meilleur slogan à caractère préventif, selon les organisateurs.