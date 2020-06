Ministère de la Santé : Don de masques de protection à des associations de personnes vulnérables

Un lot de masques de protection contre le coronavirus (Covid-19) a été remis, hier à Alger, par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à des associations de personnes vulnérables et de malades chroniques, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19.

Il s'agit d'un don de masques de protection offert par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), qui est sous tutelle du ministère de la Santé, à des associations activant dans le secteur de la Santé, lesquelles les distribueront, à leur tour, aux malades chroniques et aux cancéreux, notamment, à travers les différentes structures hospitalières au niveau national.

«Sur les 15 millions de masques reçus par la PCH sous formes de dons, celle-ci en a déjà distribué près de sept millions», a indiqué, dans une déclaration à la presse, la directrice générale de la PCH, Fatima Ouakti, précisant que «la PCH continuera de distribuer ces masques en fonction des arrivages et des dons qu'elle reçoit». De son côté, le coordinateur du réseau des associations des malades chroniques et des personnes vulnérables, Abdelhamid Boualag, également président de l'association «Sos hépatites», a tenu à remercier le ministère de la Santé pour cette action de solidarité, ce qui permettra, a-t-il dit, de «prendre en charge correctement cette catégorie de malades, dont l'immunité est très faible».

Il a précisé que le réseau qu'il préside comprend 13 associations, lesquelles sont chargées de faire parvenir ces masques aux malades chroniques, à même de les prémunir contre la Covid-19.