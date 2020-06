Amendement de la constitution : Une nouvelle conception du mode de gouvernance

Chercheur en sociologie politique, Abdellah Houadef propose une analyse du contexte, des propositions et des objectifs de l’amendement de la Constitution.

Cet enseignant à l’université de M’sila rappelle qu’avant son élection, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait considéré l’amendement de la Constitution comme une réponse aux revendications du Hirak. «Sans toucher aux fondements et constantes de la République, explique-t-il, le président a clairement affiché sa volonté d’aller jusqu’au bout dans les réformes et l’amendement de la Constitution avec pour objectif d’en faire un rempart contre la corruption, l’exclusion et tracer ainsi une voie pour la fondation d’une démocratie solide afin de repousser le spectre des futures crises qui pourraient entraver la démarche de la construction démocratique».

Selon le chercheur, «les propositions contenues dans la mouture de la Constitution indiquent que le président veut en finir avec les vieilles pratiques de l’ancien système» à travers l’identification «des fonctions et missions centrales des institutions de l’Etat» dans l’objectif de «la consolidation d’un système de gouvernance politique dans le cadre d’une gestion transparente». Le plus important dans le projet d’amendement, estime Abdallah Houadef, «est la proposition d’une nouvelle conception du mode de gouvernance» qui vise à mettre fin «à la personnalisation du régime et aux dérives vers l’autocratie». Il indique que les réserves émises sur le projet d’amendement de la Constitution concernent notamment le comment faire, c’est-à-dire le processus de consultation et des débats. «La Constitution est dans son essence un projet sociétal et national impliquant toutes les franges de la nation, autrement dit le processus de délibération et des débats sur les amendements n’est lui-même pas moins important que le projet final soumis au suffrage universel», explique-t-il.

Une crise politique majeure



Le chercheur considère que le projet d’amendement de la Constitution a été présenté dans une période caractérisée par une crise politique «majeure» qui n’est autre que «le résultat du règne des représentants de l’ancien régime ayant détruit les fondements de la pratique démocratique collaborative. En affaiblissant les partis politiques, les associations de la société civile, les syndicats, le pouvoir n’a fait que détruire les corps intermédiaires et accentuer la crise politique et la perte de confiance entre gouvernants et gouvernés. La faiblesse de la société civile dans sa mission d’accompagnement des revendication, aspirations et demandes de la population en matière de droits et libertés, dans un cadre institutionnel, a ouvert la porte à une corruption généralisée, et non des moins encouragée par certains responsables et acteurs politiques».

Le politologue estime que le nouveau président «a reçu un héritage politique miné» fruit d’une gestion désastreuse des affaires politiques et de l’économie nationale durant les deux dernières décennies», s’ajoute à cela «la crise sanitaire et de surcroît économique à cause de l’effondrement des recettes des hydrocarbures depuis le début de l’année», notera-t-il en affirmant que «le confinement décrété par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie a eu un effet négatif sur le déroulement des débats et consultations sur le projet proposé, ce qui risque de décrédibiliser les consultations et débats et, de ce fait, circonscrire les propositions au profit d’une minorité de personnalités et partis politiques».

Toute en œuvrant à la correction des imperfections constatées, la nouvelle Constitution se propose de permettre, détaille M. Houadef, à la création de procédures et mécanismes d’une démocratie inclusive, et la mise en œuvre dans ce cadre, d’outils pour une participation active du citoyen».

Démocratie inclusive



Pour l’enseignant universitaire, le projet de nouvelle Constitution énonce dans les principes «une réelle volonté d’accroître le pouvoir conféré au peuple de choisir ses représentants en toute souveraineté». S’ajoute à cela «les conditions d’application dans lesquelles les citoyens prennent le statut d’acteurs autonomes à travers la consolidation des procédures de contrôle parlementaire, l’indépendance de la justice, la lutte contre l’intrusion de l’argent sale dans la sphère politique».

Il relève que sur la forme, le nombre d’articles du projet est passé de 218 à 240 et souligne que la Constitution annonce les lignes directrices du fonctionnement des institutions de l’Etat.

«Il aurait été préférable de ne pas encombrer le texte du projet, afin de ne pas se perdre dans des détails juridiques», a-t-il déclaré.

A propos des contenus des amendements, M. Houadef observe que dans l’ensemble les propositions ne remettent pas en cause les équilibres formels des pouvoirs, et ne touchent pas à la nature du régime politique algérien.

Ce qui est notable c’est «la constitutionnalisation des droits et des libertés publiques avec l’accompagnement juridique à travers des textes d’application afin que l’Algérie respecte ses engagements vis-à-vis des autres pays, en rendant ses lois, codes et règlements compatibles avec les conventions, et chartes ratifiés».

Tahar Kaïdi