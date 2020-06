La Télévision nationale s’ouvre à l’opposition : Un indicateur du changement

Le président du MSP, Abderrezak Makri, a annoncé dimanche dernier, que son parti va remettre les propositions sur la mouture du projet de loi sur la Constitution, la semaine prochaine et ce avant la fin du délai fixé par la Présidence de la République.

«Nous sommes en phase finale et nous allons remettre un dossier bien ficelé et complet sur la position du MSP, les réserves et les propositions. Une commission chargée de l’élaboration du dossier a été installée durant la semaine en cours», a indiqué M. Makri, invité de l’émission « Fi Samim » (Dans le fond) diffusée par la télévision algérienne.

Il y a présenté la vision globale du MSP sur les amendements proposés, notamment le tamazight. L’avant-projet de Constitution prévoit d’intégrer la langue amazighe dans la liste des constantes intangibles qui ne pourront jamais faire l’objet de révision.

Le président du MSP a assuré que le parti n’a pas émis de réserve sur l’article. Toutefois, il a insisté sur la transcription du tamazight en utilisant l’alphabet tifinagh ou l’arabe pas les caractères latins, et le recours aux académiques pour le caractère.

S’agissant de la nature du système politique, Makri a plaidé pour un système parlementaire ou un système présidentiel réel. Le MSP a également proposé d’inscrire la Proclamation du 1er Novembre 1954 parmi les articles de la Constitution ne pouvant faire l’objet d’une révision.

M. Makri, l’une des figures de l’opposition, s’est réjoui de son invitation par la télévision publique, pour animer le débat sur l’avant-projet de loi sur la Constitution. «La télévision nationale est une chaîne historique qui renferme des compétences et une élite, et est ouverte à toutes les tendances», a-t-il rappelé.

S’agit-il d’une coupure avec des pratiques anciennes marquées par l’exclusion de l’opposition des débats sur la télévision publique ? Le président du MSP est le troisième invité de cette émission qui a déjà vu le passage du président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, et celui du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd.

La direction générale de l’ENTV n’a pas commencé par ceux qui ont soutenu l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, ou considérés comme «les partis du pouvoir», mais bel et bien avec l’opposition, a-t-on constaté. En effet, cette émission est un indicateur du changement au niveau de l’ENTV. Le ministre-conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, avait répondu, lors de la dernière conférence de presse, concernant l’ouverture de la Télévision publique à l’opposition, que cette démarche «est à ses débuts et il faut faire preuve de patience», faisant état d’un «programme pour l’accès des représentants de l’opposition à la Télévision nationale, tant les partis politiques et la société civile, que des experts et des compétences nationales». Cette démarche s’inscrit, en effet, dans la vision globale du président de la République qui avait reçu dans ce cadre, plusieurs personnalités, en l’occurrence : Soufiane Djilali, président de Jil Jadid, l’ancien chef de gouvernement, Mouloud Hamrouche, et s’était rendu chez l’ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Taleb Ibrahimi. Deux personnalités qui s’ajoutent à l’autre ancien chef de gouvernement, Ahmed Benbitour, et l’ancien ministre, Abdelaziz Rahabi, qu’il avait également rencontrés.

Les discussions ont tourné, selon la Présidence de la République, autour de «la situation globale du pays et de la révision de la Constitution pour asseoir les bases de la République nouvelle qui est au centre des revendications populaires». Le choix par Tebboune des personnalités à consulter, à l’époque, du moins pour ces premières, a donné lieu à une lecture politique, celle d’une volonté de changement et de coordination avec l’opposition.

Neïla Benrahal