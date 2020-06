Ministère de la Formation professionnelle : Aider les jeunes à la création d’entreprises

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, et le ministère délégué, chargé des Incubateurs, Nassim Diafat, ont signé, hier à Alger, une convention-cadre dans l’objectif de venir en aide aux jeunes afin de concrétiser la création de petites entreprises. Les jeunes désireux de lancer des projets bénéficient des formations qualifiantes et bénéficieront également de l’aide de la maison d’accompagnent et d’insertion de la formation professionnelle. Intervenant, en marge de la cérémonie, Mme Hoyam Benfriha précise que la formation professionnelle doit aider les jeunes à obtenir la qualification adéquate afin de concrétiser les projets. Elle souligne également que le ministère dispose de «toutes les capacités pour former tout jeune détenteur d’un projet dans n’importe quel secteur ou spécialité, pour qu’il puisse réaliser son objectif, à savoir la création des petites entreprises». La ministre a qualifié ce partenariat, d’«important» pour les jeunes qui veulent se lancer dans le marché du travail et mettre en place une entreprise et obtenir des crédits pour réaliser leurs projets, avec un nouveau modèle qui combine entre la formation spécialisée selon la nature du projet et le secteur des petites entreprises. Elle précise que les modalités et les points importants de cette convention seront présentés et expliqués en détail aux jeunes dans les prochains jours. Pour sa part, le ministre délégué indique que cette convention est destinée aux jeunes, particulièrement ceux issus des universités qui peuvent bénéficier des formations professionnelles et obtenir un crédit de l’Agence nationale du soutien à l’emploi des jeunes. La nouvelle stratégie adoptée par le secteur, dit le ministre délégué, repose sur la création des petites entreprises à travers la formule ANSEJ selon les besoins et la demande du marché. Il appelle les jeunes qui veulent intégrer le monde du travail à adhérer à cet important projet. «Le changement se fera à travers notre engagement à vos côtés», dit-il. «Nous avons demandé à tous les secteurs d’activité de nous faire parvenir une liste de tous leurs besoins en matière d’activité professionnelle. À partir de là, on va proposer des formations aux jeunes pour réaliser leurs projets dans l’objectif de donner un nouvel élan à l’économie nationale», a ajouté M. Diafat. Il a souligné l’importance de consulter les différents acteurs afin d’examiner les préoccupations et de trouver les solutions à même de développer le tissu de la micro-entreprise et des start-up. Le ministère œuvre à la mise en place d’une stratégie fondée sur la consultation des différents acteurs professionnels.

Mohamed Mendaci