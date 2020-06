Société civile et lutte contre la Covid-19 : Le rôle des associations et du bénévolat

Comment et dans quelles conditions ont participé les associations locales, les fédérations et la société civile de manière générale dans la lutte contre le nouveau coronavirus ? Telle est la question autour de laquelle se sont cristallisées les interventions, lors du séminaire national virtuel organisé, hier, par l’Académie nationale de la société civile.

«Il faut savoir qu’une grande partie des associations ayant contribué directement à la lutte contre cette pandémie n’est pas connue par les médias ,et certaines d’elles ne disposent même pas de siège, encore moins de facilités administratives ou financières. Pourtant, nous avons constaté que ces associations ont joué un très grand rôle dans la sensibilisation et les actions de solidarité à travers l’ensemble des wilayas», a déclaré à El Moudjahid, M. Zakaria Loubar, le chef de cabinet de cette académie. Parmi les sujets abordés, figurent la société civile et les médias, les principales associations caritatives et culturelles, l’acte moral et social dans la lutte contre la pandémie et la philosophie de la solidarité dans les coutumes, a-t-on indiqué. Cette rencontre-débat, présidée par le docteur Hammou Abdelkarim, un chercheur au CRASC, et modérée par le Dr Meflah Benabdallah, de l’université de Relizane, a mis en lumière l’importance et l’utilité du bénévolat, lors de la crise sanitaire, illustrée par l’expérience personnelle de quelques bénévoles qui sont intervenus, lors de cette rencontre. Le programme a compris d’autres communications, dont celle présentée par le secrétaire général de l’Académie, le Dr Ahmed Chenna, une autre sur le rôle des réseaux sociaux du mouvement associatif, animée par Abdallah Nadir de l’université de Mostaganem. Au même programme, une intervention sur l’impact de l’interactivité à travers les médias dans la lutte contre la pandémie du coronavirus est présentée par le Dr Khaled Mokhtari de l’université d’Oran Ahmed-Benbella 1 et membre de l’Académie. Depuis l’université de Batna, le docteur Mabrouk Boutagtouka est intervenu sur la question de l’espace virtuel et travail du bénévolat.

Amel S.