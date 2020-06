Non-respect des mesures barrières : Augmentation des cas de Coronavirus à Tizi Ouzou

Selon un bilan établi par les structures hospitalières de la wilaya, pas moins de 21 cas de contamination à la Covid-19 ont été enregistrés, dimanche dernier, à travers les localités d’Aït Toudert, Aït Aïssa Mimoune, Boudjima, Tigzirt, Tadmaït, Draâ Ben Khedda et Tizi Ouzou. Cette subite augmentation de personnes contaminées est la conséquence directe de la baisse de vigilance constatée, ces derniers jours, dans plusieurs localités, où la population s’est montrée quasiment indifférente et réfractaire à toutes les mesures de prévention, particulièrement le respect de la distanciation sociale, déplorent les professionnels de la santé et les animateurs du mouvement associatif.

«Il suffit de circuler à Tizi Ouzou, pour mesurer le degré d’inconscience, le manque de vigilance et le déficit de discernement de beaucoup de personnes», a observé un citoyen, tout en exprimant son inquiétude et sa peur par rapport à ce comportement irresponsable. «C’est à croire que leur peau est imperméable au virus ou qu’ils sont invulnérables», s’est-il indigné, en présageant qu’à ce rythme, le pire est à craindre, surtout avec la réouverture de plusieurs commerces. Pour les spécialistes en épidémiologie et infectiologie, notamment le Pr Fadhila Toudeft, du CHU Nédir-Mohamed, et le Dr Ali Touat, cette recrudescence était prévisible. Plusieurs facteurs apparus ces derniers temps sont favorables à la circulation du virus. Parmi eux, les deux spécialistes citent le relâchement observé tant par les citoyens que par les personnels hospitaliers et les animateurs du mouvement associatif, la fête de l’Aïd-el-Fitr qui a constitué un vecteur de transmission, dès lors que des familles n’ont pas jugé utile de souscrire aux mesures barrières qui sont pourtant très simples, ainsi que le manque de vigilance. Les deux spécialistes sont toutefois optimistes quant à la prise en charge rapide de ces nouveaux foyers de contamination. Ils alertent, néanmoins, sur la nécessité de prendre sérieusement en considération cette recrudescence afin de prévenir une autre, surtout en cette période de reprises des activités.

Bel. Adrar