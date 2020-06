Sétif : Le déconfinement, un acquis à préserver

À Sétif, la démarche progressive de déconfinement partiel et les mesures annoncées par le Premier ministre suite aux instructions du Président Abdelmadjid Tebboune, relatives à la reprise des activités économiques, commerciales et de service dans certaines branches, en attendant la seconde étape fixée au 14 juin, ne sont pas sans se traduire par un sentiment de satisfaction aussi bien chez ceux qui activent dans ces branches d’activité que du consommateur.

Il reste qu’à travers l’intérêt qui a accompagné la mise en œuvre de ces mesures et provoqué à leur premier jour déjà cette adhésion à travers cette grande ville du pays, la vigilance bien qu’animant une large frange de la population, consciente du danger de cette pandémie, continuait hélas à s’apparenter pour d’autres, des jeunes notamment, à une image de déconfinement total.

Dans les rangs de ceux qui ont été impactés par cette pandémie et qui ont repris leurs activités en ce 7 juin, c’est une prise de conscience marquée par leur détermination à préserver cet acquis. Un déconfinement progressif qui tend à préserver la santé des citoyens et à relancer le secteur économique où bien des choses semblent encore être liées, comme c’est le cas des secteurs du bâtiment et du tourisme qui reviennent souvent sur la question liée au transport et fondent beaucoup d’espoir sur la seconde étape de ce déconfinement.



Quand le bâtiment va…



Abderahmane Rai Semch, président du bureau de wilaya de la CAP qui œuvre depuis de longues années dans le bâtiment estime que «cette décision du Premier ministre est indéniablement positive et porteuse d’espoir. Elle vient répondre aux préoccupations de tous ceux qui travaillent dans le secteur du BTP et disent souvent à juste titre que quand le bâtiment va tout va et fait bouger tous les corps d’état avec ce que cela induit au niveau de l’emploi et de la croissance. Il reste que 90 à 95% de nos ouvriers n’élisent pas domicile à Sétif et viennent de différentes communes. Notre espoir est donc grand de voir ce secteur libéré à la date du 14 juin. Pour le reste et toutes les dispositions que nous avons à mettre en œuvre, nous sommes prêts et nous le ferons.»



Notre destin est entre nos mains



Sur le plan de la restauration à emporter, les choses sont tout autres à voir tous ces adeptes de fast food renouer avec les traditions et tenter de compenser des restes à réaliser de 3 mois. Zoubir, propriétaire d’un grand espace du genre au cœur de Sétif, ne nous contredira pas et va plus loin : «Depuis que nous avons procédé à la réouverture, nous sommes full et les choses vont en s’améliorant.

Il reste, et je ne cesserai jamais de le répéter et de le mettre en œuvre, le destin de chaque citoyen est entre ses mains. Si nous respectons tous les gestes barrières en nous imposant une discipline stricte, on s’en sortira sinon…». Zoubir une main dans la pâte et les deux yeux rivés sur les mesures de prévention, espère voir le citoyen faire preuve de civisme et les choses reprendre leur cours normal.



Dernières retouches au Park Mall



Direction le Park Mall où les choses reprennent leur cours progressivement. Premier constat, tous les gestes barrières sont appliqués avec rigueur depuis l’entrée où de grands panneaux indiquent ces mesures avec l’obligation du port de la bavette de protection jusqu’au passage par le contrôle thermique à l’entrée de l’hypermarché.

Une équipe de désinfection est à l’œuvre sur tous les espaces de cette centaine de boutiques dont plusieurs ont ouvert au titre de cette première étape au moment où toutes les autres procèdent aux dernières retouches.

Dans sa boutique de cosmétiques, Rihab dont le sourire dépasse la bavette, est visiblement heureuse : «Après trois mois sans activité, nous retrouvons enfin nos espaces et nos clients, ça fait réellement plaisir et j’espère que cela va durer. Pour cela nous veillons au grain et consacrons l’importance qu’il faut au respect des mesures préventives». Non loin de là, des employés d’une grande boutique franchisée vident les derniers cartons et agencent les produits. Farès, le manager est visiblement heureux de retrouver l’équipe et l’ambiance : «Trois mois, vous conviendrez que c’est beaucoup, mais nous gagnerons j’en suis persuadé et reprendrons de plus belle. Nous avons tout préparé et tout mis en place et nous n’attendons que le OK.»



Tourisme et transport font un



A quelques encablures de Ain Fouara, au boulevard Frantz-Fanon, les portes d’une agence de tourisme exerçant sur le national et international sont ouvertes, mais la clientèle n’est visiblement pas encore là. Brahim Larbaoui le propriétaire applaudit à la décision de déconfinement : «Cette mesure s’inscrit de plain-pied dans les aspirations de tous ceux qui exercent dans ce secteur, il faut savoir la préserver du mieux que nous pouvons et nous y veillerons. Il reste qu’en ce 8 juin les aéroports sont encore fermés, les compagnies aériennes ne travaillent pas et c’est là une contrainte majeure pour décoller et redonner du souffle à notre activité. Nous avons donc bon espoir de voir le reste venir dès le 14 de ce mois.



Respecter les gestes barrières



Amir qui a veillé à désinfecter son salon de coiffure est déjà à l’œuvre avec son premier client de cette seconde journée. Bavette, solution hydroalcoolique, distanciation de fauteuils cet artisan coiffeur n’a rien oublié : «Je travaille avec mon frère dans ce salon pour subvenir aux besoins de la même famille, nous avons intérêt à respecter les mesures de prévention pour nous préserver, préserver nos parents chez lesquels nous rentrons chaque jour et bien sûr veiller à la santé de nos clients.

J’en appelle aussi à tous qui ont eu la chance de reprendre leurs activités à préserver cet acquis car le danger de la pandémie est toujours là, il ne faut pas l’oublier.»

F. Zoghbi