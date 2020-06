Béjaïa : Les chantiers des travaux publics s’éternisent

La wilaya accuse un grand retard dans l’achèvement de plusieurs projets en cours de réalisation, comme la pénétrante Ahnif (Bouira) jusqu’au port de Béjaïa sur une longueur de 100 km, le dédoublement de la voie ferrée et le centre anticancéreux d’Amizour, alors que certains sont gelés suite à la crise financière, à l’exemple du CHU. Mais, pour l’heure, les efforts sont concentrés sur la pénétrante, dont 52 km uniquement sont opérationnels d’Ahnif à Takrietz, daïra de Sidi Aïch. La situation sanitaire du coronavirus qui prévaut dans le pays avec le confinement a aggravé la situation, puisque près d’une centaine de travailleurs chinois partis pour fêter le nouvel an dans leur pays sont bloqué par l’absence de transport aérien et n’ont pas rejoint le chantier. Un déficit en main-d’œuvre qui s’est répercuté sur l’avancement des travaux. Le wali a effectué récemment une visite d’inspection au niveau du projet de la pénétrante, avec une inspection du projet de réalisation d’une bretelle reliant l’échangeur de la localité d’Aït R’zine vers la route nationale N° 106. Le président de l’APC d’Aït R’zine a exposé un problème d’opposition de deux citoyens qui ont bloqué les travaux sur le tracé de leur terrain. Le wali a entamé une longue discussion avec les concernés afin de les convaincre de changer d'avis, mais la réticence des opposants persiste. Le wali a inspecté les travaux de réalisation des tunnels de Sidi Aïch qui ont connu un grand retard vu la fragilité de la roche qui est plus ou moins friable selon les sites et l’instabilité du terrain. Ainsi, pour le tunnel numéro 1, long de 1.660 mètres, les travaux ont avancé et il ne reste que 30 m à réaliser pour arriver enfin à la jonction des deux tunnels. Le premier responsable de la wilaya a exhorté le chef du projet, ainsi que le responsable de l’entreprise chinoise d’accélérer les travaux afin de livrer ce site le 30 juin, avec la jonction vers le deuxième tunnel, mais aussi tracer un planning d’intervention pour les travaux à réaliser au niveau des routes et des ouvrages d’art. Mais la pénétrante a également enregistré un affaissement sur le parcours Akbou vers Béjaïa, dans la localité d’Amalou, au lieudit PK59. Un affaissement présentant un danger pour les usagers de la pénétrante et dont les travaux de réfection ont été entamés par l’entreprise chinoise CRCC qui signale la présence d’une couche d’eau sous la chaussée et qui a causé un tassement du sol. Le wali a demandé au chef de projet de l’Agence des autoroutes d’engager immédiatement une expertise pour définir les causes principales de cet affaissement. Ainsi, avec le déconfinement partiel instauré dans la wilaya et le retour imminent des travailleurs bloqués en Chine, la pénétrante doit être impérativement suivie avec plus de rigueur afin que le chantier puisse voir le jour après des années de retard. M. Laouer