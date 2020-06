BTP à Constantine : Retour des marteaux-piqueurs

Constantine compte d’innombrables chantiers et la reprise progressive dans le secteur du BTP s’opère en douceur, même si certains, à régime modéré, n’ont jamais cessé l'activité. La circonscription administrative Ali-Mendjeli accueille, notamment au niveau de l’Unité de voisinage 20 et des deux extensions sud et ouest, des dizaines de projets d’ensembles immobiliers.

Le bruit caractéristique des marteaux-piqueurs, vibreurs à béton et tronçonneuses à parpaing a repris.

Selon Farès, maçon originaire de Skikda, «le travail n’a, en vérité, jamais cessé. D’ailleurs, j’ai passé Ramadhan ici, et je ne suis rentré chez moi qu’à l’occasion de l’Aïd.

Dès la fin mars, le responsable de l’entreprise avait indiqué qu'on pouvait travailler, à condition de prendre les précautions nécessaires. Journalier, avec une famille à charge, je n’ai pas vraiment eu le choix. Cela dit, mes coéquipiers et moi avons respecté des consignes strictes avec le port obligatoire du masque, chose que nous faisions habituellement pour nous protéger de la poussière, mais la distanciation sociale n’est pas toujours possible dans notre travail. Pour le moment, il n’y a pas eu de malades de Covid-19. Maintenant que le chantier va être renforcé, il est clair que l’employeur doit nous fournir les moyens de protection «.



«J’ai accepté de menus travaux chez des particuliers»



Au siège d’une entreprise de bâtiment, le directeur technique reconnaît la difficulté de relancer les activités : «Nous avons libéré, à partir du mois d’avril, plus de la moitié de notre personnel, notamment les mères de famille. Même chose pour les chantiers, où ne sont quasiment restés que les gardiens. Maintenant, il faut mettre les bouchées doubles afin de rattraper le retard, car nous sommes tenus par les délais de réalisation, il faut aussi régler tous les problèmes qui existaient bien avant la crise sanitaire et qui se sont compliqués depuis. Nous attendons les dispositions pratiques concernant ce retour. Il nous faut des détails précis sur les mesures à respecter au niveau des chantiers de construction. Il y a aussi le souci du transport, de la restauration et surtout de l’hébergement des ouvriers, d’autant plus que la plupart sont originaires des wilayas voisines comme Mila, Jijel et Skikda .»

De son côté, Azzedine, propriétaire d’une entreprise tout corps d’état, spécialisée en électricité et plomberie, ne cache pas son enthousiasme, et espère que les mesures prises par les autorités publiques permettront un retour rapide à la normale : « En tant que petite entreprise, nous avons été fortement impactés par l’arrêt des activités dans le secteur. J’ai même dû prendre de menus travaux chez des particuliers, chose que je ne fais pas d’habitude.

Cela dit, la crise est antérieure au Covid-19, car cela fait déjà deux ou trois ans que le demande a grandement baissé. «Maillon important de la chaîne, les quincailleries, exemptées des mesures de fermeture durant les mois écoulés, s’apprêtent également à faire face au redémarrage des chantiers en berne.

«Il est vrai que nous n’étions pas concernés par le confinement sanitaire, mais notre chiffre d’affaires a grandement pâti de la période passée. Ce qui est sûr, c’est que je ne vais libérer aucun de mes travailleurs cet été, car il y a un considérable manque à gagner», nous dit Salim, marchand d’outillage ayant pignon sur rue.

Enfin, il convient de signaler qu’en matière de travaux publics, le chef de l’exécutif, Ahmed Abdelhafid Saci, a entrepris de booster les projets en cours, particulièrement celui de l’extension du tramway de la cité Zouaghi-Slimane à Ali-Mendjeli, sur lequel il s’était rendu récemment afin d’exiger le retour au rythme habituel des chantiers.

Dans ce même contexte, il avait demandé d’accélérer la cadence des travaux de VRD sur les sites concernés par la livraison prochaine de logements publics, à l’exemple de celui des 6.000 unités AADL de Retba (Didouche-Mourad), ainsi que celui de 1.000 logements publics locatifs de Zighoud-Youcef.

Issam B.