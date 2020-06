Abdelhamid Boudaoud, président du Collège national des experts architectes : «Le transport et l’hébergement ralentissent la reprise de l’activité du BTP»

L’activité dans le secteur du bâtiment et travaux publics redémarre timidement, après un arrêt forcé causé par la pandémie du Covid-19, a relevé le président du Collège national des experts architectes (CNEA), Abdelhamid Boudaoud.

Il a indiqué que les chantiers ont été complètement désertés depuis le début de la pandémie, paralysant ainsi le secteur du bâtiment et des travaux publics. «L’ensemble du personnel a été libéré laissant les chantiers tels qu’ils sont», a-t-il noté, ajoutant que les entreprises tentent à présent de récupérer ce personnel pour reprendre les chantiers.

Évoquant les difficultés liées à cette reprise, le président du CNEA fera savoir que le plus grand problème qui se pose actuellement demeure le transport du personnel pour les entreprises privées.

«Les ouvriers ont besoin du transport pour venir quotidiennement aux lieux de travail. Ils sont éparpillés un peu partout, ce qui rend la tâche difficile», a-t-il expliqué, affirmant qu’on ne peut assurer le transport à chaque ouvrier. Pour lui, même si les ouvriers sont impatients de reprendre le travail pour subvenir aux besoins de leurs familles, ils se trouvent face à ce problème du transport et, pour certains, un lieu où passer la nuit. «Dimanche, je n’ai reçu qu’un seul ouvrier sur l’ensemble de mon personnel. J’ai dû le libérer», a-t-il révélé.

«Pour le secteur public, le problème ne se pose pas et le transport est assuré avec des cabines isolées pour les chauffeurs pour éviter les contaminations», a-t-il souligné. Boudaoud a fait savoir que le secteur du BTPH compte environ 34.000 entreprises qui emploient environ 300.000 personnes sur chantier. Seulement 20 à 30% du personnel a rejoint les chantiers pour le premier jour de la reprise de l’activité après un arrêt de 2 à 3 mois. Il évoque le problème relatif aux bases de vie pour les ouvriers. «Assurer l’hébergement dans les conditions actuelles est difficile par crainte de contamination et de propagation du virus, et nous tenons à la santé de nos employés», a-t-il soutenu.

S’agissant du retard accusé dans la réalisation des projets, le président du Collège a indiqué que ceci est un cas de force majeure, et plaidé à ce que les entreprises soient exemptées des pénalités de retard. Il souligne l’intérêt de réfléchir aux mesures à entreprendre pour rattraper ce retard de 3 mois dans la réalisation des projets, précisant qu’un petit chantier accuse un retard de 20 à 25%. «Nous devons sensibiliser les ouvriers pour effectuer des heures supplémentaires pour rattraper le retard», a-t-il suggéré, mettant l’accent sur le fait que la reprise sera à un rythme lent, avec la nécessité d’observer les mesures de protection et de prévention, à travers le respect des gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique entre les employés. Boudaoud a insisté sur l’importance de trouver des solutions aux problèmes soulevés pour reprendre l’activité en veillant à la sécurité et à la préservation de la santé de l’ensemble du personnel. Il juge urgente une concertation avec l’ensemble des acteurs du BTPH, pour une meilleure visibilité.

Kamélia Hadjib