Affaire de l’enregistrement sonore : Halfaya et Saâdaoui mis en cause suite à une identification vocale

L’expertise menée par les enquêteurs spécialisés de la police sur l’enregistrement audio mettant en cause le directeur général de l’ES Sétif, Fahd Halfaya, a révélé l’authenticité des communications téléphoniques, a indiqué, hier, le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, Chaker Kara, lors d’un point de presse.

Dans cette affaire, neufs personnes ont été auditionnées, suite à une enquête déclenchée par la brigade économique et financière du Service de wilaya de la police judiciaire (SWPJ) de la SW d’Alger, sur instruction du parquet de Sidi M’hamed, à la suite d’une plainte déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. «La plainte a porté sur un enregistrement entre deux personnes, largement publié sur les réseaux sociaux», a précisé le procureur de la République.

«Les investigations de la police ont fait ressortir un enregistrement sonore où il est question de l’arrangement de matchs pour la saison 2019/2020 entre deux responsables, notamment entre l’ES Sétif et l’USM Bel-Abbès, ainsi qu’entre l’US Biskra et le CA Bordj Bou- Arréridj, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1», a-t-il ajouté. Sept lignes téléphoniques (téléphones portables) appartenant aux suspects ont été soumises à l’expertise. «Il a été également procédé à la localisation géographique des appels par le laboratoire technique et scientifique de la police, sur la perquisition des appareils», a encore précisé le procureur de la République.

Résultat : l’enregistrement audio, d’une durée de 3 minutes et 48 secondes, a eu lieu le 4 mars 2020 à minuit 14 minutes. «L’identification vocale a confirmé qu’il s’agit bel et bien des voix des deux suspects principaux, et n’a relevé aucun montage», a fait savoir le procureur de la République. Suite aux investigations, neuf personnes ont été présentées, dimanche, devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, qui a transféré le dossier au juge d’instruction. Après audition, trois suspects ont été mis en cause pour octroi d’indus avantages en violation aux règlements sportifs, atteinte à la vie privée des personnes et détention d’un enregistrement sans autorisation de son propriétaire. Deux des mis en cause ont été placés en détention provisoire, à savoir le DG de l’Entente, Fahd Halfaya, l’impresario Nassim Saâdaoui, alors qu'un autre accusé répondant aux initiales M.N cité dans l’enregistrement, a été placé sous contrôle judiciaire,

Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports a comparu également pour se constituer partie civile dans cette affaire.

Interrogé sur le sort du président de l'AS Aïn M’lila, Elhadi Bensaïd, du président du CA Bordj Bou-Arréridj, Anis Benhamadi, cité dans l'enregistrement audio et qui s'est absenté pour «des raisons de santé», et du directeur général de l'USM Bel-Abbès, Kaddour Benayad, représenté par son avocat, le procureur de la République a assuré qu’il s’agit d’une enquête préliminaire et que «trois prévenus présents ont été mis en cause dans cette enquête préliminaire».

Neila Benrahal