Lutte contre la corruption dans le milieu juvénile et sportif : Prévenir les conflits d’intérêt

Sid Ali Khaldi a souligné que cette convention, la première en son genre, constitue un saut qualitatif dans ce domaine, tout en instituant une nouvelle ère sur la voie de l’éthique sportive et de la sensibilisation des jeunes quant aux dangers de la corruption. «Puisque le fléau de la corruption va à l’encontre des valeureux principes de l’esprit sportif et le mérite de la compétition loyale, nous avons mis l’éthique sportive comme principale priorité, avec la conviction qu’elle constitue une condition primordiale pour son développement», a-t-il souligné.

«Je me suis engagé à moraliser le sport» dans le cadre du plan d’action du gouvernement, sous la direction du président de la République, visant à moraliser la vie publique», a ajouté le ministre, estimant que cet accord «est le premier du genre en tant qu’initiative tangible et inédite qui s’inscrit en droite ligne avec le processus global de moralisation du sport et qui ne se limitera pas aux appels d’éveil de la conscience, mais nécessite plutôt une volonté politique ferme et un système juridique solide».

Pour ce qui est des buts de cet accord, il a évoqué la protection de la compétition loyale dans tous les sports, avec la garantie des droits des sportifs, clubs et fédérations, ainsi que la protection des activités juvéniles contre le phénomène de la corruption.

Le ministre a fait savoir que l’éthique sportive, la prévention et la lutte contre la corruption ne doivent pas se résumer à faire des campagnes de sensibilisation et à des appels à la conscience, mais elles doivent la dépasser par le biais d'une volonté politique rigoureuse, avec la mise en place d’un système législatif et organisationnel afin de contrecarrer toutes tentatives d’infraction à la loi.

Le ministre a signalé que des mesures vont être mises en œuvre, comme l’élaboration d’une feuille de route sur les dangers de la corruption selon les normes internationales, la mise en place d'un programme exécutif de la politique sectorielle pour la prévention contre la corruption, l’adoption d’un agenda pour l’éthique sportive sur lequel fonctionne les organes, fédérations et clubs sportifs. Le ministère va élaborer une série de textes, à l’exemple d’un décret exécutif sur le conflit d’intérêt et sur la nature des fonctions de responsabilité dans les organisations sportives et les associations de jeunes, a indiqué le ministre. «Nous allons aussi élaborer un décret exécutif pour définir les modalités du financement des organisations et activités sportives avec des normes objectives pour financer le sport garantissant la transparence, le contrôle et l’égalité des chances», a déclaré Sid Ali Khaldi.

De son côté, le président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, Tarek Kour, a mis en avant la nécessité d’une telle convention pour barrer la route aux tentatives de corruption dans le secteur de la Jeunesse et des Sports.

«Ce secteur a une place stratégique dans l’édification de l’Algérie nouvelle. Il englobe 70% de la population et c’est un secteur sur lequel l’avenir va se bâtir.

Il s’agit d’un secteur constructif à travers les activités sportives qui transmettent des valeurs humaines, dont la valorisation de l’identité nationale et la fortification contre la débauche et les fléaux sociaux», a déclaré Tarek Kour.

Le secrétaire d’État, chargé du Sport d’élite, Nouredine Morsli, s'est félicité de cette initiative bénéfique pour le sport et la jeunesse. «L’Algérie a souffert de plusieurs problèmes ayant sali son image à l’international. Cette initiative est à encourager afin de donner toutes les chances aux sportifs pour relever le défi», a-t-il déclaré.

Kader Bentounès