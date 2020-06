Apparition de la pneumonie : La Chine avait informé les Etats-Unis le 4 janvier

Le chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine a informé son homologue américain du Covid-19 dès le 4 janvier, selon un livre blanc, publié, dimanche, par le Bureau de l'Information du Conseil des Affaires d'Etat chinois. «Le 4 janvier, le chef du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Chine a eu une conversation téléphonique avec le directeur du CDC américain, l'informant de la nouvelle pneumonie. Les deux parties ont convenu de rester en contact étroit sur le partage d'informations et la coopération en matière technique», révèle le livre blanc intitulé «Combattre le Covid-19 : la Chine en action». La communication a eu lieu un jour après que les autorités sanitaires de la ville de Wuhan ont publié une Circulaire d'information sur la pneumonie virale d'origine inconnue, rapportant au total 44 cas. Depuis le 3 janvier, sur une base régulière, la Chine a commencé à mettre à jour les informations auprès de l'Organisation mondiale de la Santé, des pays concernés et d'organisations régionales, ainsi qu'auprès de ses propres régions de Hong Kong, de Macao et de Taiwan, concernant la progression de la maladie, ajoute le livre blanc.

Washington reproche à la Chine d'avoir caché des informations sur le Coronavirus, apparu dans le pays avant de se répandre dans le monde.