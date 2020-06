La Pologne veut récupérer les troupes US retirées d’Allemagne : Que fera Trump ?

Donald Trump a ordonné au Pentagone de réduire drastiquement le nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, a indiqué vendredi dernier un haut responsable américain.

Le président américain demanderait que 9.500 soldats américains, sur les 34.500 actuellement déployés, quittent le territoire allemand. «J'espère profondément qu'en conséquence des nombreuses discussions que nous avons eues (...) une partie des troupes basées aujourd'hui en Allemagne qui sont en train d'être retirées par les Etats-Unis (...) viendront effectivement en Pologne», a dit Mateusz Morawiecki. «La décision appartient maintenant aux Etats-Unis».

Près de 5.000 soldats américains stationnent déjà par rotations sur le sol polonais dans le cadre des opérations de l’Otan. La Pologne à l’instar des autres pays de l’Europe centrale constitue pour Moscou le rubicon à ne pas franchir dans le fragile équilibre militaire et géostratégie du monde. Dans ses rapports avec l’Otan, la fédération de Russie a de tout temps fait valoir aux américains et à l’Otan, les limites infranchissables pour la sécurité de son espace vital. En 2017, une arrivée de blindés américains en Pologne a été violemment dénoncée par Moscou. Ce premier convoi venu d’Allemagne justement s’inscrivait dans le cadre de l’opération «Atlantic Renvole» décidée par Barack Obama après la prise de la Crimée par la Russie.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, avait déploré à l’époque cette situation. «Pour nous, ces actions sont un exemple de plus d’activités militaires provocantes près des frontières russes, dans le cadre d’une politique infâme de confinement de la Russie. Il est évident que le but de ce déploiement précipité de lourds actifs militaires en Europe est une tentative de l’administration Obama sortante de compliquer autant que possible les relations bilatérales», a t-elle déclaré.

Que décidera Trump cette fois ci, alors qu’il tente d’apaiser les tensions et soigner sa relation, en dents de scie, avec Vladimir Poutine. L’homme fort du Kremlin, a dernièrement exhibé fièrement, à la face de l’Otan, ses missiles dernière génération.

M. T.