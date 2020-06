GRAND ANGLE : L’Histoire tranchera

Le nom de George Floyd sera désormais intimement lié à l’histoire de ce pays tout comme ceux d’autres militants des droits civiques des noirs qui ont marqué les années 60. Et pour cause, son décès a sonné le réveil de la société américaine et donné le la à une solidarité extrêmement importante contre les violences policières et le racisme qui gangrènent la première puissance mondiale. Mais l’onde de choc a dépassé les frontières américaines et a traversé l’atlantique puisque en écho aux manifestations de centaines de milliers d’Américaines, d’autres villes dans le monde ont connu des manifestations similaires. Car malheureusement ce qui est dénoncé et condamné aux Etats Unis d’Amérique ne leur est pas propre. Le racisme et les violences policières sont partout dans le monde. Et, si aux USA la mobilisation se fait autour du mot d’ordre «la vie des Noirs compte», il reste aussi qu’ils ne sont pas les seuls à subir le racisme. Les discriminations raciales touchent aussi les arabes, les juifs... La mobilisation massive contre le racisme qui a gagné la planète témoigne si besoin est d’un ras-le-bol généralisé contre ce mal et les brutalités policières qui en découlent dans bien des cas. Mais pour beaucoup pour en finir avec le racisme, la mobilisation et la dénonciation ne suffisent pas. Il faut une réponse politique forte. C’est à cette condition qu’il sera possible de mettre un terme à des décennies de déni de faciès. Les manifestants espèrent que leur colère incitera les politiques à agir et à réinventer les droits civiques.

Un nouveau comportement verra-t-il bientôt le jour ? Ce qui est certain, c’est que les choses bougent . «Il y a un changement d’état d’esprit qui s’installe», fera remarquer le premier président noir des Etats-Unis d’Amérique ; et c’est déjà une avancée considérable. La mort de George Floyd a réveillé les consciences et a donné la pleine mesure d’une situation qui n’a que trop tardée. Le changement espéré aura-t-il lieu au profit des générations futures ? L’histoire le dira...

Nadia K.