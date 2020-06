Afrique : Le cap des 5.000 décès franchi

Le nouveau coronavirus (Covid-19) a fait plus de 5.000 décès en Afrique, selon le dernier bilan rapporté dimanche par des médias africains. Les statistiques de dimanche font état de 5.060 décès depuis la déclaration d’un premier cas en Egypte en mi-février dernier. Toutefois, le continent africain reste jusqu’ici le moins impacté du monde. Au 7 juin, 183.760 contaminations et 81.498 guérisons ont été recensées en Afrique. Selon le même bilan, 97.202 cas confirmés se trouvent toujours à l'hôpital. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché avec 45.973 cas confirmés.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies(CDC) a noté que le virus s'est jusqu'à présent propagé dans 54 pays africains.