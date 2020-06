Chine : Le vaccin contre le virus sera un bien public mondial

La Chine fera de son vaccin contre le nouveau coronavirus Covid-19 «un bien public mondial», quand il sera prêt pour utilisation après la recherche et des essais cliniques réussis, a déclaré, dimanche, le ministre des Sciences et des Technologies. Wang Zhigang. M. Wang, cité par l'agence Chine Nouvelle, a ajouté que la coopération internationale devait être renforcée au cours du développement de vaccins, des essais cliniques et de leur application.

Lors d'un sommet mondial virtuel sur les vaccins, tenu jeudi, par visioconférence, le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a émis l'espoir qu'un vaccin anti-Covid-19 sera considéré comme un bien public mondial, ou un vaccin des peuples.