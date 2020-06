Péninsule coréenne : Pyongyang menace Séoul

Pyongyang a menacé de fermer définitivement un bureau de liaison avec Séoul alors qu'elle continuait de condamner son rival pour n'avoir pas empêché les militants d'envoyer des tracts anti-nord-coréens à travers la frontière.

La déclaration du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord, vendredi, est intervenue un jour après que la puissante sœur du dirigeant Kim Jong Un a déclaré que son pays mettrait fin à un accord militaire conclu avec la Corée du Sud en 2018 pour réduire les tensions si Séoul ne parvient pas à arrêter les militants. Kim Yo Jong a également déclaré que la Corée du Nord pourrait fermer définitivement le bureau de liaison et un parc industriel commun dans la ville frontalière de Kaesong, qui ont été des symboles de réconciliation entre les deux pays.

Dans un discours marquant le Memorial Day de la Corée du Sud, le président Moon Jae-in a promis de renforcer la défense du pays, mais il n'a fait aucune mention des menaces nord-coréennes d'abandonner les accords de paix inter- coréens. L'envoi de ballons à travers la frontière est une tactique militante courante depuis des années, mais la Corée du Nord considère qu'il s'agit d'une attaque contre son gouvernement. Des déficients et autres militants ont utilisé ces dernières semaines des ballons pour faire voler des tracts critiquant Kim Jong Un pour ses ambitions nucléaires et son bilan en matière de droits humains. Alors que Séoul a parfois envoyé des policiers pour bloquer de telles activités pendant les périodes sensibles, elle avait auparavant résisté aux appels de la Corée du Nord pour les interdire complètement, affirmant que les militants exerçaient leur liberté. Lors de leurs sommets en 2018, Kim et Moon ont convenu du pacte militaire visant à réduire les menaces conventionnelles et ont promis de reprendre les opérations dans le parc industriel de Kaesong et les visites sud-coréennes dans un complexe de Diamond Mountain en Corée du Nord lorsque cela est possible, exprimant l'optimisme que les États-Unis dirigent les sanctions contre le Nord prendraient fin.

Mais la Corée du Nord a suspendu pratiquement toute coopération avec la Corée du Sud au cours des derniers mois au milieu d'une impasse dans les négociations nucléaires plus vastes avec l'administration Trump. La Corée du Nord a accéléré ses essais de missiles tout en faisant pression sur Séoul pour se séparer de Washington et relancer des projets économiques conjoints freinés par les sanctions sur son programme nucléaire. Soucieuse de préserver une certaine accalmie avec son voisin du nord, la Corée du sud n’a pas caché son intention de criminaliser les lâchers de ballons dans la zone DMZ et le long de la frontière avec sa jumelle du nord.

Yoh Sang-key, porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification, a déclaré que les campagnes de montgolfières menaçaient la sécurité des résidents vivant dans la zone frontalière et que son gouvernement ferait pression pour que des changements légaux « résolvent fondamentalement les activités à l’origine des tensions». Le parti libéral au pouvoir en Corée du Sud et son parti satellite détiennent 180 sièges à l'Assemblée nationale de 300 sièges après avoir remporté les élections d'avril, ce qui lui donne une solide majorité pour obtenir l'approbation de la proposition au Parlement.

M. T.