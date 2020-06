Contentieux frontalier sino-indien sur les hauteurs de l’Himalaya : place au dialogue

Celui-ci porte sur le tracé de la frontière entre la région indienne du Ladakh, dans le Cachemire, et celle du Xinjiang en Chine. La Chine reproche à l’Inde de construire des infrastructures sur son territoire, alors que l’Inde reproche à la Chine de masser des troupes à la frontière. Le 5 mai, plus de 100 militaires avaient été blessés lors d’une escarmouche entre les deux armées. Un mois plus tard, le 5 juin, les deux pays ont décidé de trouver une issue diplomatique à leur dispute. Menée par les deux commandants militaires des régions concernées, les pourparlers de samedi ont duré jusqu'au soir, sans aboutir à des résultats clairs. Toutefois, le général indien Harinder Singh a jugé l'échange positif et de nature à permettre un retour au statu quo frontalier, à la condition de discussions supplémentaires. De nombreuses rencontres ont cependant eu lieu par le passé entre les deux pays, sans donner lieu à un apaisement durable. Depuis plusieurs semaines, des frictions entre des troupes chinoises et indiennes ont été répertoriées dans la région du fleuve Galwan au Ladakh, située sur la chaîne de l'Himalaya. Au cours des derniers jours, la tension est encore montée d'un cran et les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir franchi cette frontière qui reste historiquement litigieuse, faisant craindre une escalade.

C'est une situation qui semble avoir en partie été éclipsée par la crise sanitaire liée au coronavirus mais qui pourrait avoir d'importantes conséquences géopolitiques entre l'Inde et la République populaire de Chine. Depuis le début du mois de mai, New Dehli et Pékin s'accusent d'avoir franchi leurs frontières respectives dans les hauteurs de la région du Ladakh, située dans l'Himalaya occidental. Il y a deux semaines, dans la région du Sikkim (est de l'Inde), des militaires des deux nations ont aussi été blessés dans des affrontements à coups de poings et pierres dans un autre secteur frontalier

Cette relation conflictuelle entre les deux pays n'est pas nouvelle. Elle remonte au moins à la fin des années 50 lorsque l'armée chinoise décide de pénétrer dans le Ladakh pour y établir une route qui reliera la région autonome du Xinjiang à l'Aksai Chin, dans le nord-ouest du plateau tibétain, aux confins de l'Inde, de la Chine et du Pakistan. La confrontation ira même jusqu'à une courte guerre en 1962, qui fera près de 2000 morts et qui verra les troupes chinoises s'emparer de l'Aksai Chin et du futur Etat indien de l'Arunachal Pradesh, qui sera ensuite restitué. Depuis cette date, New Dehli continue à revendiquer l'Aksai Chin et Pékin l'Arunachal Pradesh. En effet, depuis la guerre de 1962, les quelque 3 500 kilomètres de frontière sino-indienne sont définis par une «ligne de contrôle» floue. Le 5 mai, près du lac Pangong, à 4 250 mètres d’altitude, dans l’Etat indien du Ladakh, des soldats chinois se sont opposés à la construction d’une route militaire indienne, assurant qu’elle était sur leur sol. Pour éviter des dérapages mortels, les différends frontaliers se règlent sans armes depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, en 1988.

Les soldats se sont confrontés à coups de poings, de bâtons, de barres de fer et de jets de pierres, jetant du feu sur les discussions bilatérales. Après ces affrontements, une autre bagarre se déroulait dans le Sikkim, à plusieurs centaines de kilomètres de la première bagarre. 70 soldats ont été blessés côté indien, alors que le chiffre côté chinois n’a pas été communiqué. Il s’agissait du troisième incident grave entre les deux pays depuis l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. En 2013, un accrochage avait déjà eu lieu au Ladakh. Et en 2017, les troupes indiennes avaient empêché l’armée chinoise d’occuper une zone revendiquée par le Bhoutan, dont la défense est assurée par l’Inde.

Les deux camps s’étaient regardés en chiens de faïence durant 72 jours sur le plateau du Doklam, et l’armée chinoise avait ostensiblement déployé ses chars dans la zone. Le confit s’était arrangé à l’amiable, Narendra Modi et Xi Jinping ont ordonné à leurs troupes, lors d’un sommet informel à Wuhan en avril 2018, d’éviter dorénavant les incidents.

M. T.