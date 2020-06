Les forces du GNA aux portes de Syrte : Faire sauter la porte de l’est

Après la chute de Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans l’Ouest, «des ordres ont été donnés», samedi, aux forces du GNA, «pour commencer à avancer et à attaquer les positions des rebelles» dans la région de Syrte, a dit Mohamad Gnounou, porte-parole des pro-GNA.

Leur progression a toutefois ralenti à l’approche de la ville, des frappes aériennes, notamment à l’aide de drones ayant vocation à leur ouvrir la voie. «L’armée de l’air a mené cinq frappes dans la périphérie de Syrte, ciblant des véhicules armés et des mercenaires», a ajouté M. Gnounou. Un drone appartenant au camp Haftar a été abattu samedi, selon les forces pro-GNA.

D’après les mêmes sources, «l’armée de l’air a mené trois frappes à proximité de la centrale thermique (25 km à l’ouest de Syrte), détruisant des véhicules armés et des blindés, et neutralisant dix miliciens». Au fur et à mesure de leur avancée, les forces du GNA se rapprochent du «croissant pétrolier», et la prise de Syrte leur ouvrirait la voie vers les principaux sites de production du pays.

Dans le cadre de la bataille entre pouvoirs rivaux, cette production a été bloquée mi-janvier par le maréchal Haftar et ses alliés, qui pensaient alors en faire un levier lors des pourparlers.

La production pétrolière, quasi seule source de revenus de la Libye, a par conséquent drastiquement chuté. Sur son site, la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a évoqué une baisse «sévère» de 97% de ses revenus en avril par rapport à la même période l’année dernière. «Les pertes ont dépassé les cinq milliards de dollars», a-t-elle indiqué dimanche. Longtemps intransigeant sur le terrain diplomatique, le maréchal Khalifa Haftar s’est rangé samedi à un appel à un cessez-le-feu, à l’initiative du Caire, où il se trouvait auprès d’un de ses grands alliés, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Cette «initiative du Caire», qui appelle au «respect des efforts internationaux et propose un cessez-le feu à partir de 06h00 locales » (04h00 GMT) lundi, n’a pas rencontré d’écho favorable à Tripoli.

Depuis l’offensive lancée par le maréchal Haftar sur Tripoli il y a plus d’un an, toutes les tentatives de cessation des hostilités ont échoué, sur fond d’implication croissante de puissances étrangères.

16.000 déplacés…

Plus de 16 000 Libyens ont été déplacés lors des derniers combats qui ont vu les forces du Gouvernement d’union (GNA) reprendre le contrôle de tout l’ouest du pays aux dépens des forces du maréchal Haftar, a indiqué dimanche 7 juin la mission des Nations unies (Manul). «La Manul reste préoccupée par la souffrance infligée à la population civile avec le cycle continu de violences», est-il écrit dans un communiqué. «Les récents [développements] militaires dans le Grand Tripoli et à Tarhouna [au sud-est de Tripoli] ont entraîné de nouvelles vagues de déplacements et de souffrance pour plus de 16 000 Libyens ces derniers jours», selon la même source.

La mission de l’ONU en Libye qualifie par ailleurs de «très troublantes» les informations non confirmées de sources indépendantes sur la découverte de corps à l’hôpital de Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans l’ouest libyen.

Elle appelle les autorités de Tripoli à lancer rapidement une enquête impartiale. «Nous avons également reçu de nombreux signalements sur des pillages et destructions de propriétés privées et publiques à Tarhouna et Al-Assabaa (à 80 km au sud de Tripoli), qui dans certains cas semblent être des actes de représailles», poursuit la Manul. Dimanche, la situation sécuritaire paraissait particulièrement fragile à Tarhouna, deux jours après le retour dans la ville du GNA. Les autorités de Tripoli ont dit avoir mis en garde contre les actes de représailles ou de pillages, sous peine de poursuites pénales. Plus largement, le ministère de l’Intérieur du GNA a appelé les forces militaires et sécuritaires dans «les zones libérées» à veiller à protéger «les vies, la dignité et les propriétés» des citoyens.

R. I.