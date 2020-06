Pétrole : Le Brent à plus de 42,7 dollars

Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 42,71 dollars à Londres, en hausse de 0,97% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour le mois de juillet gagnait 0,78%, à 39,86 dollars. La référence américaine a franchi en cours de séance asiatique la barre des 40 dollars, une première depuis le 6 mars. Les prix du pétrole "commencent la semaine dans le vert, les investisseurs se félicitant de l'accord conclu par l'Opep+ au cours du week-end", a estimé Carlo Alberto De Casa, analyste.

Les membres de l'Opep et leurs alliés, dont la Russie, se sont accordés samedi pour prolonger en juillet la réduction historique de production à laquelle ils s'astreignent depuis le 1er mai. Face à la chute brutale de la demande et des prix du brut, les membres de l'organisation et leurs partenaires s'étaient engagés le 12 avril à une réduction historique de leur production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) pour les mois de mai et de juin, qui devait passer à 7,7 mbj à compter du 1er juillet. Elle sera finalement de 9,6 mbj pour le mois de juillet, la légère différence s'expliquant par la position du Mexique qui refuse de se plier à l'effort du groupe. "Le prix du WTI a maintenant atteint le seuil psychologique de 40 dollars et le sentiment général reste positif", a ajouté l'analyste.

Les signes "d'une amélioration de la demande mondiale et d'une reprise économique plus rapide que prévu devraient continuer à soutenir les prix du pétrole", a complété Ipek Ozkardeskaya, analyste. Par ailleurs, la Compagnie nationale de pétrole (NOC) a annoncé dimanche la reprise de la production sur l'un des plus importants champs pétroliers de Libye, bloquée depuis janvier par les forces alliées au maréchal Khalifa Haftar.