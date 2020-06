Marché pétrolier : Washington en veut-il à l’Opep ?

Le prestigieux mensuel souligne, tout de go, que dEPUIS plusieurs décennies, à intervalles réguliers, «le Congrès américain abrite en son sein un mouvement hostile à l’OPEP accusée de limiter sa production afin de pousser les prix du baril de brut à la hausse». Et rappelle qu’à l’été 2018, quatre sénateurs influents, républicains et démocrates, exhumaient un texte de loi hostile à l’OPEP, le No Oil Producing and Exporting Cartels Act (ou NOPEC Act, texte interdisant tout cartel de producteurs et d’exportateurs de pétrole). En 2020, explique Le Monde diplomatique, l’OPEP contrôle environ 40 % de la production mondiale d’une matière première où il suffit d’un écart de 1 à 2 % entre l’offre et la consommation pour provoquer une forte instabilité des prix, d’où l’importance d’un producteur de « dernier ressort », le « supply manager » capable d’ajuster rapidement sa production aux modifications du marché et de « lisser » les cours. Mais, enchaîne-t-on, la production d’or noir «s’est mondialisée et, aujourd’hui, c’est l’OPEP, et plus exactement l’Arabie Saoudite avec sa capacité record de production de 10 millions de barils par jour (mbj), qui peut prendre des initiatives susceptibles d’affecter les cours internationaux».

A ce sujet, le journal cite le cas en mars, «quand Riyad a décidé de baisser ses prix tout en annonçant une augmentation de ses pompages à partir d’avril. Une initiative en solitaire qui, le 21 avril, a contribué, avec les effets de la pandémie de Covid-19, à la plongée des cours du baril, ce dernier s’échangeant même, en avril, jusqu’au prix négatif de… – 37,63 dollars à New York». Plus loin, la même source relève que «l’OPEP+ contrôle 60 % de la production mondiale et c’est notamment ce poids qui donne des arguments aux partisans du NOPEC Act dans sa version de 2018. Ce texte de loi «reprend le Sherman Antitrust Act de 1890 qui servit, en 1911, à fragmenter la Standard Oil en plusieurs compagnies (Exxon, Mobil, Chevron, American, Esso) et interdit aux entreprises pétrolières américaines d’interférer dans le fonctionnement des marchés de l’or noir. Arme très puissante contre les trusts et les cartels, le Sherman Antitrust Act est tombé peu à peu en désuétude». Longtemps convaincus que les locataires de la Maison Blanche s’opposerait à l’entrée en vigueur de lois mettant à l’index leur organisation, les membres de l’OPEP, commente Le mensuel, «sont désormais moins rassurés». Et cite dans cette optique le secrétaire général de l’organisation, M. Mohamed Berkindo qui s’en est expliqué publiquement, le 12 février 2019 : « L’OPEP n’est ni un cartel, ni impliqué dans la fixation des prix ». Les quatorze membres ont reçu consigne de ne plus parler en public des prix du brut et des éléments de langage leur ont été fournis pour évoquer plutôt la stabilité du marché ou les fluctuations des cours.

Fouad Irnatene