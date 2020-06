Commentaire : Le pari de la reprise

Après trois mois de confinement imposés par la situation sanitaire, la vie normale reprend progressivement depuis hier, à la faveur des décisions prises par les autorités. La première phase de confinement, révélée il y a quelques jours, est accompagnée d’une série de mesures et consignes de sécurité pour éviter tout risque de rebond de l’épidémie. Forte des résultats largement positifs obtenus dans la lutte menée contre la pandémie depuis son apparition en mars dernier, l’Algérie continue de mettre en œuvre une stratégie basée essentiellement sur la prévention, la sensibilisation et la vigilance. Une démarche qui a porté ses fruits, puisque l’épidémie a été contenue et vite maîtrisée, en dépit de pertes humaines déplorables enregistrées durant cette période. D’importants moyens ont été déployés à tous les niveaux pour faire face à cette situation sanitaire. Les pouvoirs publics, sur orientations du chef de l’État ont assuré un suivi permanent sur le terrain, en procédant dès le début à la fermeture de tous les lieux de rassemblement et à l’interdiction des activités qui présentaient le risque de propagation de la maladie. Après analyse des indicateurs sanitaires et la situation sur le terrain, le gouvernement a opté pour une ouverture graduelle et progressive, en imposant des mesures barrières de distanciation sociale et le port obligatoire du masque dans les lieux publics et dans les différents commerces. Comme durant la phase de confinement, la réussite de la phase d’ouverture est tributaire du respect des règles édictées et de la discipline des citoyens. Il faut dire que hormis quelques cas d’indiscipline enregistrés durant le confinement et la fermeture des lieux publics, les citoyens ont fait preuve de civisme et de vigilance qui ont, il faut le souligner, largement et grandement facilité la tâche des autorités dans le combat contre la pandémie. Aujourd’hui encore, les autorités comptent sur cet esprit de responsabilité citoyenne et sa prise de conscience, pour réussir le cap de déconfinement sans risques ni dégâts. La reprise de l’activité économique est plus que nécessaire à l’heure actuelle, pour limiter au grand maximum les effets de la crise aggravée par la conjoncture internationale. À l’instar des autres pays dont l’économie est lourdement impactée par la chute des prix du pétrole sur le marché international, l’Algérie relance les activités dans tous les secteurs pour rattraper le retard causé par le ralentissement imposé par la pandémie. En dépit des conséquences de cette double crise sanitaire et économique, l’Algérie repart du bon pied, grâce aux nouvelles orientations et mesures décidées par le chef de l’État, devenues effectives depuis l’adoption de la loi des finances complémentaires par les deux chambres du Parlement et publiée au Journal officiel. Les prochains mois seront marqués par la relance de tous les chantiers dans le cadre du nouveau modèle économique, dont les principes fondamentaux sont la diversification, la compétitivité et la productivité. Sur un autre plan, les autorités préparent activement les conditions de reprise dans les secteurs de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. Après l’annulation de l’examen de la cinquième et le report des examens du BEM et du bac, la réflexion porte essentiellement sur les modalités idoines d’une reprise des cours et de la scolarité dans de meilleures conditions sans risques ni perturbations pour les élèves et les enseignants, sans oublier les parents d’élèves, perturbés et angoissés par l’impact et les effets de la crise sanitaire sur le cursus scolaire de leur progéniture. Ce qui est certain est que jusque-là, les autorités ont réussi à sauver l’année scolaire à travers les mesures annoncées il y a quelques semaines en Conseil des ministres.

À présent, tous les efforts sont concentrés sur la deuxième étape de la stratégie mise en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il s’agit de réussir la reprise et la relance de l’activité économique et de la vie sociale dans de meilleures conditions. Un défi et un challenge qui focalisent l'attention et mobilisent tous les moyens et les ressources du pays.

M. Oumalek