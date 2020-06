Le Pr Ryad Mahiaoui, chef de service d’anesthésie et réanimation à l’hôpital Mohand-Maouche à Alger : «éviter toute aggravation de la pandémie»

Après plus de deux mois et demi de confinement, le gouvernement a décidé d’aller vers un déconfinement progressif et une reprise partielle de 25 activités commerciales. Les commerçants autorisés à reprendre leurs activités doivent impérativement se conformer aux mesures strictes annoncées par le Premier ministère. La reprise répond à des impératifs économiques pour atténuer les effets néfastes induits par cet arrêt. Le pouvoir d’achat des citoyens a été mis à rude épreuve, ce qui a poussé l’État à intervenir pour atténuer cet impact. Pour le Pr Ryad Mahiaoui, chef de service anesthésie et réanimation à l’hôpital Mohand- Maouche (Alger), et membre du Comité scientifique du suivi du Covid-19, la vigilance doit être de mise pour éviter toute aggravation de la pandémie qui réduira à néant les efforts de l’État et du corps médical. «Les mesures barrières doivent être respectées plus que jamais et le laisser-aller pourrait avoir des conséquences plus que dramatiques. C’est vraiment dommage d’avoir fait autant de sacrifices et surtout de réussite dans la lutte dans le Covid-19, pour ensuite revenir à zéro, à cause du manque de vigilance de certains de nos concitoyens», a-t-il affirmé. Selon ce dernier, le début du déconfinement et la reprise des activités commerciales sont une période cruciale dans l’évolution de la pandémie du Covid-19 en Algérie. «Le plus important est de ne pas perdre, lors de ce déconfinement partiel, le bénéfice de tout ce qui a été acquis depuis le début de la pandémie», a-t-il indiqué, insistant sur le fait que tout le monde doit contribuer pour essayer de freiner la propagation du virus. «C’est à nous maintenant, en tant que citoyens, responsables et personnel médical, de prouver que ces mesures d'allègement sont positives, pour renouer avec une vie normale», a-t-il ajouté.

Le Pr Mahiaoui a appelé les citoyens et les commerçants à rester prudents, à respecter la distanciation physique et les mesures barrières. «On doit aussi encourager tout le secteur de la santé, la population et les pouvoirs publics à prouver qu’on est responsables. Il faut consolider les acquis qu’on avait eus auparavant, et aller plus loin dans le déconfinement», a-t-il conclu.

Mohamed Mendaci