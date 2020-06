DGSN : Accompagnement de 234 œuvres artistiques et cinématographiques

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a accompagné 234 œuvres artistiques et cinématographiques diverses en une année (mai 2019-mai 2020), a indiqué, hier, un communiqué de la DGSN.

Intervenant, à l’occasion de la Journée nationale de l’artiste, célébrée le 8 juin, le commissaire divisionnaire de police, Laaroum Amar, chef de la cellule de communication et de presse, a affirmé que la DGSN avait accompagné les artistes dans la production de «234 travaux artistiques et cinématographiques diverses, en l’espace d’une année (mai 2019-mai 2020), soulignant qu'outre l’accompagnement sécuritaire et l’encadrement, il s'agit également de la mise à la disposition des artistes des différents postes de police et matériel nécessaire au tournage de certaines scènes».

À cet effet, la DGSN compte sur «l'étroite collaboration des artistes et professionnels des différents domaines artistiques et arts dramatiques, pour faire passer des messages de sensibilisation, notamment à la sécurité publique, et contribuer à la socialisation de l’enfant pour en faire un bon citoyen capable de concourir à la stabilité de la société et un partenaire futur dans la protection des personnes et des biens», a-t-il soutenu.

La DGSN participe également à la promotion du cinéma et des films historiques, par leur rôle «dans la consolidation du sentiment d’appartenance et la construction de la personnalité de l’individu, en lui permettant de mieux assimiler ses questions sociales dans leurs dimensions culturelle et historique liées aux défis sécuritaires», a poursuivi le même responsable.

En cette heureuse occasion, la DGSN adresse ses meilleurs vœux à l’artiste algérien pour sa collaboration et son apport à la société en termes de créativité et d’approches visant à trouver des solutions aux différents maux sociaux, notamment «à l’ère de la technologie numérique qui offre à l’artiste, un champ plus vaste, pour exprimer sa créativité, mieux préparer ses activités artistiques, participer à la sensibilisation, à la sécurité et être au service de la société», a-t-il conclu.