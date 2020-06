Espagne : Des amendes contre le non-port du masque

Les personnes qui ne portent pas de masque dans les espaces publics fermés seront passibles d'amendes allant jusqu'à 100 euros (113 dollars), selon le projet de loi du gouvernement espagnol publié samedi dans plusieurs journaux espagnols.

Le Premier ministre, Pedro Sanchez, a confirmé au cours de la semaine que son cabinet approuverait les mesures à mettre en œuvre en Espagne à l'expiration de l'état d'urgence et des mesures de confinement le 21 juin.

Parmi ces mesures qui entrent dans le cadre des «nouvelles normes» figurent des amendes pour ceux qui ne portent pas de masque dans les espaces publics fermés et à l'extérieur, quand il est impossible de maintenir une distance de sécurité de deux mètres.

Sur le lieu de travail, les employeurs seront tenus de proposer une hygiène et une propreté adéquates, de veiller à ce que les travailleurs puissent maintenir une distance sociale et avoir accès à du savon, à de l'eau et à du gel pour les mains.

Les employeurs seront tenus de prendre des mesures pour éviter que les salariés soient présents en surnombre sur leur lieu de travail.

Des mesures similaires seront mises en place dans les écoles et les centres éducatifs. Les centres commerciaux devront accorder «une attention particulière» aux marchés alimentaires et aux espaces communs, et limiter à tout moment le nombre de personnes autorisées à entrer dans les centres.

Les déplacements entre les 17 communautés autonomes d'Espagne seront autorisés une fois que toutes auront franchi les quatre étapes du plan espagnol d'abandon des restrictions.

Cependant, le nombre de passagers restera limité sur les trains de longue et moyenne distance ainsi que sur les bus assurant des liaisons interurbaines. Dans le même temps, les compagnies aériennes seront obligées de conserver les listes de passagers un mois après un vol, afin de pouvoir suivre ceux qui auront été en contact avec un passager infecté.