Chine : Appel à une coopération internationale contre la pandémie

Le conseiller d'Etat chinois et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré, samedi, que le nouveau coronavirus était l'ennemi commun de l'humanité, appelant à une coopération internationale contre la pandémie.

«La coopération et la solidarité sont l'arme la plus puissante pour vaincre l'épidémie», a déclaré M. Wang en marge de la session législative nationale annuelle. Il a regretté à l'occasion le fait que «certains politiciens ont ignoré les faits de base et ont inventé d'innombrables mensonges et théories de conspiration concernant la Chine». De tels mensonges ont été récemment compilés et publiés sur Internet, a-t-il ajouté. «Plus la compilation est longue, plus elle indique à quel degré la moralité des lanceurs de rumeurs se dégrade et plus ils laisseront de taches dans l'histoire», a souligné M. Wang. «Je tiens à dire ici : Ne perdez plus de temps précieux, et n'ignorez pas des vies», a-t-il martelé. Il a exprimé également sa sympathie aux Etats-Unis, dont le nombre d'infections est le plus grand parmi tous les pays. «Nous espérons sincèrement que le peuple américain surmontera l'épidémie le plus rapidement possible», a-t-il déclaré.

«COVID-19 nous rappelle brutalement que les pays doivent dépasser les différences de géographie, de race, d'histoire, de culture et de système social», a réitéré M. Wang.

Alors que la pandémie frappe l'économie mondiale, la Chine a appelé à la coopération et à la communication pour atténuer l'impact du COVID-19. Selon M. Wang, les Etats-Unis et la Chine doivent commencer à se coordonner et à communiquer sur les macro-politiques dès que possible, afin de réduire l'impact de la maladie sur l'économie des deux pays, ainsi que sur l'économie mondiale.

M. Wang a appelé les pays à se tenir «côte à côte» et à rechercher des cycles positifs de succès mutuel, écartant les récits d'une «course par élimination» dans laquelle il n'y a qu'un seul gagnant.