Ukraine : Plus de 5.000 médecins infectés par le coronavirus

Quelque 5.016 médecins ukrainiens ont été infectés par le coronavirus depuis le début de la pandémie, a indiqué, samedi, le ministre de la Santé, Maxime Stepanov. «Depuis le début de la pandémie en Ukraine, 26.514 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus, dont 1.903 enfants et 5.016 médecins», a dit le ministre, cité par l’agence de presse Ukrinform.Il a ajouté que 777 personnes ont perdu la vie à cause du virus et 11.812 malades sont guéris.