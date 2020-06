Tizi Ouzou : Soulagement et appréhension

Après un arrêt de près de trois mois, imposée par la pandémie du Coronavirus, plusieurs activités commerciales et de services ont repris hier à Tizi-Ouzou au grand soulagement des commerçants et prestataires fortement impactés par cette cessation de leurs activités.

La reprise de l’activité commerciale et de services a également été favorablement accueillie par la population.

Les citoyens et commerçants sont unanimes à saluer cette décision de sortie progressive du confinement prise par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tant qu’elle permet d’atténuer un tant soit peu l’impact négatif de ce confinement sanitaire sur la vie économique et sociale.

Certains appréhendent toutefois la baisse de vigilance de la population qui continue de passer outre les mesures de prévention les plus élémentaires contre la propagation de la pandémie. Pourtant, d'incessants rappels des professionnels de la santé et du mouvement associatif ont été effectués sur l’impérative nécessité du maintien de l’obligation du respect strict de toutes ses mesures barrières, notamment la distanciation physique, le lavage des mains avec du savon et le port de bavettes ou masques dans des lieux fermés ou enregistrant de fortes affluences.

Ces derniers jours, beaucoup de citoyens font preuve d’une indifférence face à cette pandémie en ne respectant aucune consigne de prévention et continuent de circuler sans restriction, a-t-on constaté à travers les rues de la ville des Genêts.

Le port de bavettes ou masques qui est pourtant obligatoire depuis quelques jours peine, lui aussi, à être adopté par la majorité des citoyens au niveau des commerces et places publiques.

Seule une partie infime de citoyens, dont la majorité sont des femmes, souscrivent ces jours-ci à cette mesure de port obligatoire de ce moyen de protection contre la propagation du virus.

Certains citoyens expliquent ce comportement par la cherté de la bavette et le masque lavable dont le prix est hors de la portée de certains citoyens en dépit des multiples rappels des pouvoirs publics que le prix ne doit aucunement dépasser les 40 dinars l’unité.

Les prix sont supérieurs à ceux fixés par les pouvoirs publics, signalent beaucoup de citoyens tout en déplorant le manque de rigueur dans l’application de toutes les mesures de lutte contre la spéculation pour endiguer la propagation de la pandémie.

Des citoyens et commerçants estiment que la mesure de la levée progressive du confinement doit être impérativement accompagnée par l’application rigoureuse de toutes les mesures de prévention recommandées par l’autorité sanitaire.

