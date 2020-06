Alger : Plusieurs magasins rouverts

Alger a entamé, hier, une première phase de déconfinement, au plus grand bonheur des commerçants concernés par la mesure qui concerne 25 secteurs.

À la rue Didouche-Mourad, l’un des cœurs battants de la capitale, nous avons constaté que les boutiques de confiserie ont levé le rideau. Toutefois, une série de mesures sanitaires strictes ont été mises en place telles que la distanciation sociale d’un mètre à l’intérieur des magasins tandis qu’à l’extérieur, la file d'attente est organisée pour réguler le flux. Et là aussi, il est demandé aux clients de laisser un espace d’au moins un mètre et demi. Les vendeurs indiquent que les établissements ne badinent pas avec la santé de leurs clients en se conformant avec rigueur à l’ensemble des mesures arrêtées par les pouvoirs publics. «Nous avons mis à disposition du gel hydro-alcoolique et nous n’autorisons l’entrée qu’à trois clients à la fois», a assuré l'un d'entre eux, révélant avoir pour ordre de ne laisser personne rentrer au sein de la boutique sans port de masque ou bavette.

A la même rue, le personnel d'un fast-food est affairé aux derniers préparatifs avant l’ouverture qui aura lieu aujourd’hui. Le gérant, Zinou, affirme que le local se conformera aux directives des pouvoirs publics pour effectuer la livraison à domicile alors que les préparations sont aussi à emporter.

«L’accès au fast-food ne sera pas possible. Nous réceptionnerons les commandes à l’entrée», a-t-il fait savoir non sans préciser que le magasin met à disposition du personnel des produits désinfectants ainsi que des bavettes.

A l’agence de l’Office national du tourisme à Khelifa-Boukhalfa, le gérant, Djamel, affirme que la réouverture est accompagnée d’une campagne rigoureuse de nettoyage des locaux. «Nous avons mis à l’entrée de nos locaux un chiffon imbibé de javel et du gel désinfectant pour nos clients. Nous demandons à ces derniers de respecter une distanciation d’un mètre avec le personnel. Aussi, l’accès à l’agence est scrupuleusement conditionné au port du masque ou de la bavette», a-t-il expliqué en faisant part de l’intransigeance avec l'application de cette mesure qui est une condition sine qua non pour endiguer la propagation de la maladie et préserver la santé de tous.

Djamel a révélé que la direction de l’ONAT exige que la distanciation soit appliquée par les équipes. «Nous devons être au maximum deux agents au comptoir. Nous avons procédé à l’affichage pour rappeler les règles à respecter», a-t-il noté, affirmant que le premier jour, les clients ne se bousculaient pas au portillon à l’exception de certains d’entre eux qui font le déplacement pour se renseigner sur la reprise éventuelle des vols internationaux. «A toutes ces questions, nous leur répondons que nous n’avons pour le moment aucune information car ceci est du ressort des pouvoirs publics. Cependant, pour le moment, nous proposons des bus pour des voyages à destination de l’ensemble du territoire national», a-t-il conclu.



Une bouffée d’oxygène



A la rue Ahmed-Zabana, les boutiques de décoration et d’ameublement sont ouvertes. Accueilli par Karim, ce dernier confie d’emblée que la réouverture des magasins est un «véritable soulagement» car dans les conditions actuelles, le commerce n’aurait pas pu résister quelques semaines de plus et aurait, donc, été condamné à fermer.

«La location revient cher et nous avons perdu beaucoup d’argent avec la crise sanitaire», a-t-il souligné avant de soutenir que la réouverture de son magasin s’accompagne de mesures strictes pour rassurer la clientèle. «Nous interdisons à nos clients de toucher les tissus et les objets de décoration», a-t-il mentionné.

Le jeune commerçant met à disposition le gel désinfectant et il s’est procuré un thermomètre frontal pour mesurer la température de toutes les personnes qui pénètrent au sein de la boutique.



L’ANCA se félicite et met en garde contre tout relâchement



Joint par téléphone, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans affirme que les premières informations qui lui parviennent des représentants locaux de l’association affirment que cette première phase du déconfinement à eu un écho favorable auprès de l’ensemble des commerçants concernés. Les salons de coiffure pour hommes, les pâtisseries, les magasins de décoration, les douches, les agences immobilières, les plombiers, les menuisiers et les peintres sont également de ceux-là.

«Selon nos représentants dans les différentes wilayas, une grande majorité de commerçants et d’artisans concernés par la première phase ont relancé leurs activités», a assuré Hadj Tahar Boulenouar qui note que de nombreux salons de coiffure pour homme, des bibliothèques, des magasins d’électroménager et de nombreux bureaux d’études n’ont pas hésité à ouvrir.

Le président de l’ANCA a salué la décision du gouvernement permettant le retour de l’activité économique et l’ouverture des activités artisanale et des services avant de lancer un appel à l’ensemble des commerçants concernés par la réouverture pour les sensibiliser sur le respect des règles sanitaires arrêtées par les autorités telles que le port de la bavette et la distanciation sociale.

«Les commerçants sont responsables de tout manquement. Il y aura des contrôles et s’il y a un manquement, le commerçant sera sanctionné et le retour à la vie économique ne veut pas dire que la maladie a disparu», conclut-il.

Sami Kaïdi