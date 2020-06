Ouargla : Respect des mesures préventives

Les commerçants d’Ouargla, dont les activités ont été autorisées à reprendre à compter d’hier, conformément à la feuille de route de déconfinement graduel, ont globalement respecté les mesures de prévention instaurées par les pouvoirs publics pour la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-on constaté.

Des locaux et espaces commerciaux au niveau des artères principales de la ville ont procédé, par souci de respecter les mesures préventives, à la mise en place des équipements de protection à la disposition des clients, dont des produits de désinfection et du gel hydro-alcoolique, en plus de la mise en place de couloirs de désinfection au niveau des grands espaces commerciaux accueillant un grand nombre de citoyens.

Dans certains cas, l’accès aux locaux est interdit à toute personne ne portant pas de bavette et ne respectant pas la règle de distanciation sociale, à l’instar d’une pâtisserie au quartier de Béni-Thour, dont Naïma la propriétaire veille à l’application des consignes de prévention, par l’obligation faite aux clients de se conformer aux mesures préventives.

Celle-ci a aussi opté pour la réduction de l’effectif de ses employés, à travers un système de travail par vacation, en plus de la suppression de la consommation sur place et le recours à la vente d’articles à emporter.

Des démarches préventives similaires ont été constatées au niveau d’autres activités, à l’instar des officines de pharmacies qui ont opté pour la satisfaction des clients à l’entrée du local ou au travers un petit guichet ouvert pour la circonstance, par souci de préservation de la santé publique.

Pour le responsable de la pharmacie Benaoumeur, au centre-ville d’Ouargla, cette mesure préventive permettra de réduire les risques de contamination et de préserver la santé des clients et des travailleurs de la pharmacie.

Les salons de coiffure ont, eux aussi, veillé au respect des consignes de prévention, à l’instar de Djamel qui a, en prévision de la réouverture de son local, lancé une large opération de désinfection de son salon et arrêté un système de rendez-vous préalable pour les clients.

De nombreux citoyens ont salué cette mesure de reprise graduelle de certaines activités et services, alors que des commerçants et artisans ont émis le souhait de voir la situation revenir à la normale et rattraper quelque peu les pertes engendrées par la pandémie et le confinement ayant imposé une suspension d’activités pour plus de trois mois.