Lutte contre le coronavirus : Les contributions de la société civile thème d’un forum national virtuel

Les contributions de la société civile dans la lutte contre la propagation du Covid-19 constituent la thématique centrale d'une rencontre nationale en ligne prévue aujourd’hui, a-t-on appris samedi dernier à Oran des organisateurs.

Cette rencontre a pour objectif de «mettre en lumière le rôle joué par les associations, les fédérations en particulier et la société civile en général, dans la lutte contre le coronavirus, notamment à travers leurs campagnes de sensibilisation et de solidarité», a-t-on précisé à la section d'Oran de l'Académie de la société civile.

Des chercheurs de différentes universités du pays participeront à ce forum virtuel d'une journée, a-t-on indiqué, expliquant que les communications seront diffusées via les réseaux sociaux.

Les interventions seront axées sur divers thèmes mettant en relief «le rôle de la société civile et des médias, des associations caritatives et culturelles, les valeurs morales et sociales de la lutte contre la pandémie du coronavirus ainsi que la philosophie de solidarité et d'entraide dans les traditions algériennes», a-t-on souligné.

Neuf conférences sont au programme de cette rencontre, dont celles portant sur le volontariat en Algérie, les efforts de la société civile et la créativité des jeunes dans la lutte contre le coronavirus, ont indiqué les organisateurs.