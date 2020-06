Sétif : Satisfaction et vigilance

Après l’annonce le 4 juin dernier par le Premier ministre de la feuille de route de déconfinement progressif et la reprise dans une première étape des activités économiques, commerciales et de services, Sétif était hier au rendez-vous et a vécu cette journée dans un climat de joie et de détente marquée visiblement aussi par la vigilance qui s’imposait et une attention particulière pour l’application des mesures de prévention édictée en la matière.

Autant pour le consommateur que pour le commerçant, la nécessité d’appliquer les gestes barrières pour préserver et consolider cette mesure de reprise progressive constituait la mesure d’actualité en cette première journée qui a permis aux Sétifiens de retrouver cette ambiance qui leur avait manqué ces derniers temps et à laquelle chacun s’accroche désormais dans l’ordre et la discipline.

Une décision bien accueille par les Sétifiens d'autant que la wilaya n’est pas parvenue, en dépit de tous les efforts qui sont déployés à tous les niveaux, sur le front médical notamment, à décrocher du peloton des dix «premiers» et fait prendre chaque jour un peu plus conscience de la nécessité d’agir en rangs serrés et surtout dans la discipline pour lutter contre cette pandémie.

«Je crois que chacun doit faire de son mieux pour préserver cet acquis d’un déconfinement progressif et respecter toutes ces règles de conduite que nous imposent les mesures de prévention.

Le danger est toujours là, il nous guette et chaque citoyen est appelé à faire un effort, faute de quoi nous serons contraints, et je ne le souhaite pas, de revenir à la case départ. Comme je pense que tous les commerçants doivent prendre toutes les dispositions nécessaires et jouer à fond le jeu, sans faille aucune», relève Saïd.

De son côté, Toufik, un jeune coiffeur heureux de reprendre ses activités et qui a désinfecté son salon la veille, bavettes et gel hydro-alcoolique en bonne place, ne semble pas faire de concessions sur le terrain de la prévention : «C’est mon gagne-pain et celui de mes enfants, donc pas question de tolérer tout ce qui peut m’exposer à des sanctions prévues par la réglementation. Je tiens à mon registre de commerce, je ne suis pas là pour jouer avec la santé des gens et c’est pour cela que je veillerai à mettre en œuvre les mesures de précautions qui s’imposent», dit-il.

«C’est la seule compétition où nous n’avons pas intérêt à être champion», ajoute Riadh, un fanatique de la balle ronde.

Un climat marqué aussi par une présence constante des services de police et ceux de la gendarmerie nationale qui veillent sur les territoires relevant de leur compétence respective à l’application des mesures de prévention édictées en la matière.

F. Zoghbi