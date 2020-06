Entrée en vigueur de la feuille de route du déconfinement, Habitat et travaux publics : Reprise difficile

Durement touché par la crise sanitaire, le secteur du bâtiment et des travaux publics reprend ses activités dans des conditions difficiles, selon les spécialistes et patrons d’entreprises.

Le président de l’organe consultatif national pour les études juridiques et les affaires de litiges auprès de l'Union nationale des patrons et entrepreneurs, estime que la reprise des chantiers ne sera pas une sinécure.

Il mentionne que la reprise de l’activité économique dans le secteur du BTPH n’est pas liée uniquement à l’acte de construire. «C’est un secteur lié à toutes les chaînes comprenant les producteurs, les vendeurs de matériaux de construction et les transporteurs.

Il y a aussi les architectes et les bureaux d’études qui conçoivent les programmes et les contrôleurs de la gestion des projets. «C’est une chaîne complète qui ne s’arrête pas seulement à l’acte de construire», a expliqué l’expert international, Mustapha Mazouz, évoquant le fait que la plupart des entreprises ont libéré leur personnel sous différentes formes juridiques, soit en congé sans solde ou en chômage technique. Il assure qu’il faut non seulement les compétences et les capacités financières mais une très haute dose de patriotisme et d’engagement pour que les gens travaillent d’arrache-pied et récupèrent le retard occasionné par l’arrêt d’activité dans le secteur à cause de l’épidémie du Covid-19.

Soulignant la nécessité de conjuguer les efforts durant cette période, il notera qu’il s’agit de milliers d’entreprises employant une moyenne de 100.000 à 125.000 personnes qui sont dans le secteur de l’habitat et qui, à cause de l’épidémie, ont été mis en chômage technique ou en congé sans solde.

«Il faudra relancer cette machine et toute la logistique qui va avec, à savoir le transport, la prise en charge et la restauration», dit-il.

Les sociétés doivent récupérer leur personnel habitant dans différentes régions du pays et leur assurer les moyens de subsistance après plus de deux mois d’arrêt. «L’impact de l’épidémie du coronavirus sur les entreprises publiques et privées, qui sont en charge des programmes de logements est grand. D’autant qu’on parle d’un programme stratégique pour l’État et de la colonne vertébrale de la politique prônée par le président de la République. Cela a été réitéré avec force en disant que malgré tous les aléas économiques que nous vivons, le programme de l’habitat reste une priorité est un choix stratégique pour le gouvernement. Cela veut dire que tous les moyens seront mis à disposition pour permettre la réalisation de cet ambitieux programme en dépit des problèmes et des carences d’ordre financier», a souligné le président de l’organe consultatif de l'Union. Il a soutenu qu’il est nécessaire de débloquer les moyens financiers pour atteindre cet objectif et il a jugé primordial d’avancer les ressources financières sous forme d’une avance forfaitaire ou d'avance sur approvisionnement pour permettre aux entreprises de répondre aux besoins économiques et socioprofessionnels de leurs employés.

Il relève l’importance de relancer les transports publics tout en respectant les consignes de sécurité pour relancer les chantiers.



Transport, hébergement, restauration…



Mazouz propose d’assurer le travail en système de brigade ou d’alternance en valorisant ou en remodelant les horaires du travail, non pas de 8h à 16h mais de 6h et en allant jusqu’à 16h avec différentes brigades.

Cela permettra, selon lui, d’alléger le poids sur le transport public, d’un côté, et de prolonger, de l’autre côté, la quantité du travail du fait que la ressource humaine ne sera pas tellement sollicitée comme auparavant. Il a plaidé par ailleurs au report du payement des charges fiscales et parafiscales pour une durée de six mois au minimum afin de permettre aux entreprises de mettre leurs liquidités à contribution pour répondre aux besoins de leurs employés et de leurs chantiers», a-t-il suggéré. L’autre élément évoqué par l’expert est la nécessité de réfléchir à une organisation de travail à distance et de favoriser l’utilisation des outils de travail et de gestion des projets à distance, ce qui permettra de régler beaucoup de problèmes durant cette période.

Pour honorer les engagements, il faut associer tous les acteurs concernés pour la sensibilisation sur la nécessité stratégique pour l’Algérie de répondre aux besoins du secteur dans les plus brefs délais, a-t-il souligné.

Kamélia Hadjib