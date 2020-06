Médéa : Quatre ambulances médicalisées pour des établissements de santé de proximité

Un troisième lot d’ambulances médicalisées, composé de quatre véhicules, vient d’être distribué au profit de différents secteurs sanitaires de la wilaya de Médéa, dans le cadre du renforcement des moyens d’évacuation sanitaire, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

L’opération a touché, cette fois-ci, la polyclinique de «Romanette», dans la commune de Ksar El-Boukhari, sud de la wilaya, ainsi que les établissements publics de santé de proximité (EPSP) d’Ouamri, à l’ouest, Berrouaghia, à l’est de Médéa, et, enfin, celui de Mihoub, au nord-est, a-t-on indiqué. La nouvelle dotation au profit du parc médical roulant de la wilaya porte ainsi à 27 le nombre d’ambulances médicalisées affectées au secteur de la santé, depuis le début de l’année, a précisé la même source, ajoutant qu’une cinquantaine d’ambulances devra être distribuée à d’autres établissements sanitaires au cours des prochains mois.

Les acquisitions sont financées, a-t-on signalé, par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales (Fgscl) et le programme de développement des Hauts-Plateaux.